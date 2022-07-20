人民网北京7月20日电 2022年7月27日至29日，工业互联网领域规格高、含金量足和影响力大的权威产业峰会——2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会将在乌镇拉开帷幕。工业是国民经济的主体，工业稳则经济稳。本届大会恰逢全国复工复产快速推进，重点产业链供应链明显修复，上半年工业经济总体企稳回升态势明显，体现宏观经济大盘“压舱石”作用的背景下召开，旨在总结全球工业互联网领域阶段性发展成果、继续推进工业数字化转型工作，不断提升制造业核心竞争力，有助于拓展工业增长空间、稳定工业经济增长。

亮点一：国际性——深化合作，打造国际协同创新交流平台

作为国内唯一与联合国工业发展组织共同推进的工业互联网领域的国际会议，本届大会在连续三年举办产业技术创新与国际合作研讨会基础上，深度参与联合国工业发展组织2022年全球数字化方案征集，共同推广数字化方案在工业领域的应用，并在今年大会首次联合欧盟等经济体，并邀请相关政府部门、跨国企业代表和专家就工业互联网创新应用进行经验交流。

据介绍，本次峰会将组织线上、线下同步的“国际数字化圆桌论坛”，就全球制造业复兴、技术创新、产业链重构、国际产业合作等议题展开积极探讨和交流合作。大会期间还将举办“工发之夜·产业技术创新与国际合作研讨会”，汇集全球工业互联网产业优质资源，搭建国际化产业创新协作平台。

亮点二：权威性——聚焦行业应用，打造工业数字化权威案例发布平台

本届大会将高标准举办开幕式、主论坛、分论坛、闭门会等活动，并广邀部委和政府领导、院士、重点产业领域相关知名专家参会，同时汇聚央国企、跨国公司及上市公司等50余位知名企业代表，在2021年行业融合创新应用推广行动的基础上，继续全方位拓展推广行动征集的1000余个行业应用案例，并根据细分行业遴选出100家标杆企业，在邀请权威专家进行案例审定后，借助大会影响力对优秀案例进行权威展示，并积极组织企业考察，推动供需对接，助力工业数字化转型高质量发展。

同时，本次推广行动将更加切实的搭建供需双方沟通和对接的渠道，匹配符合条件的工业互联网平台为企业赋能，提高平台企业赋能用户的效益，加快企业应用工业互联网平台实现数字化转型的步伐，打通全行业交流互通的任督二脉。

亮点三：专业性——着眼数字化转型，发起工业数字化转型评价综合指数

本届大会将结合央国企、地方政府、大型工业企业对产业数字化转型的需求，联合十大行业协会和行业知名专家，征集并结合数千家数字化企业的技术领先性和服务内容，共同发起“工业数字化转型评价综合指数”。该指数体系将会充分结合推广行动以及各细分行业的评价标准进行调整，以期对企业数字化转型提供参考指导。同时，该指数体系也将成为推广行动评选的参考标准。

此外，工业和信息化部网络安全产业发展中心还将在网络和数据安全发展分论坛隆重发布《数据传输安全白皮书》。

2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会以“加快工业数字化转型 推动经济稳中求进”为主题，在国家制造强国建设战略咨询委员会指导下，由中国工业经济联合会、中国电子信息产业发展研究院、工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）、中国工业报社、桐乡市人民政府主办，中国物流与采购联合会、中国煤炭工业协会、中国机械工业联合会、中国钢铁工业协会、中国石油和化学工业联合会、中国轻工业联合会、中国纺织工业联合会、中国建筑材料联合会、中国有色金属工业协会、中国电力企业联合会、中国电子信息行业联合会等十多家全国性行业联合会（协会）及中国政策科学研究会、中信改革发展研究基金会联合主办。

(责编：曹淼、董童)