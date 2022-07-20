人民网北京7月20日电 （记者许维娜）记者获悉，2022全球数字经济大会将于7月28日至30日在北京国家会议中心举行。本届大会设置了互联网3.0峰会、开放原子全球开源峰会、数据要素市场峰会、数字安全峰会、5G创新峰会、“东数西算”暨数字桥梁跨越喜马拉雅峰会等六大主题峰会。

作为2022全球数字经济大会的重要峰会之一，日前，北京市经济和信息化局信息化与软件服务业处处长尤靖介绍，开放原子全球开源峰会以“软件定义世界，开源共筑未来”为主题，设置了开幕式及主论坛、十余个分论坛及活动。

“进入数字经济时代，开源模式的重要价值日渐凸显，已经成为数字经济的基础设施与底座。”尤靖表示，今年上半年，北京软件和信息化实现增加值3832.0亿元，同比增长9.4%，占全市GDP比重19.8%，增速和占比均居全市首位。

开放原子开源基金会秘书长孙文龙表示，本届峰会主要有以下特点和亮点：一是打造汇聚全产业链开源力量的行业盛会。本届峰会邀请国内外头部科技企业，聚集开源开发者及政、产、学、研、用等各界有识之士，为切实推进开源发展的可实践性落地，围绕国家“十四五”规划制定的重点发展领域与方向，探索如何使开源更好地赋能实体经济、推动社会发展。

二是提高开放原子开源基金会作为开源核心组织的链接能力。以本届峰会为契机，打造开源领域常态化沟通交流和展示平台，践行开放原子开源基金会“以开发者为本、共享开源价值”的价值观，倡导开放共享、共建共治的开源理念及原则；通过开源项目孵化成果及生态活力的展示，提供卓有成效的运营与治理路径参考。

三是提供服务于开源开发者的分享交流平台。通过峰会的高峰论坛与开源合规分论坛、OpenHarmony分论坛、openEuler分论坛、开源技术应用与治理分论坛、数据库分论坛、教育分论坛、云原生分论坛等多个与开源开发者紧密相关的分论坛及专题活动，共同探讨开源发展模式，分析开源现状、问题及趋势，共商开源开放的创新实践。

四是拓展开源国际交流与合作空间。本届峰会邀请了国际知名开源基金会负责人、国内外开源专家等做主题发言，共同探讨开源发展理念、共商全球开源生态共建模式，并通过峰会传播我国开源生态建设取得的成果，吸引海内开源开发者及产业上下游的生态伙伴关注并参与我国的开源项目。

据了解，2022全球数字经济大会由北京市人民政府、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家互联网信息办公室、中国科学技术协会共同主办，已建立了涵盖邀请联络、交通出行、疫情防控、安全防护等全方位服务保障体系，为与会嘉宾和观众提供最佳参会体验。

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