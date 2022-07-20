望亭水利枢纽。水利部供图

人民网北京7月20日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，7月20日，随着望亭水利枢纽开闸引水，源源不断的长江水通过望虞河汇入太湖，引江济太水量调度取得阶段性进展。

太湖流域人口密集，工业发达，经济基础雄厚。但流域水质型缺水问题突出，水资源、水环境承载能力不足。据水利部数据显示，太湖流域现状实际用水量约为333.5亿立方米，远远大于176亿立方米的本地水资源量。

据了解，6月份以来，太湖流域降雨较常年同期偏少7成以上，梅雨期降雨严重偏少，导致太湖水位持续下降。7月16日10时，太湖水位降至3.16米，较常年同期偏低0.40米，为近20年同期最低。气象部门预测，因近期太湖流域降水仍然偏少，加之持续高温影响，太湖水位呈持续下降趋势，蓝藻水华风险大幅增加。

为保障太湖流域供水安全和太湖安全度夏，水利部于7月16日16时启动2022年夏季引江济太水量调度，引长江水为太湖“解渴”。

望虞河常熟水利枢纽。水利部供图

太湖是流域水资源调配中心和长三角地区水生态、水环境的晴雨表。水利部太湖流域管理局局长朱威表示，2022年度夏季引江济太水量调度将遵循精准对象、精准目标、精准措施的水旱灾害防御总要求，主要做好三方面的工作：一是望虞河常熟水利枢纽实施闸泵联合调度，日引长江水量1000万立方米至1600万立方米，入湖流量控制为50立方米每秒至100立方米每秒，促进太湖及河网水体流动。二是太浦闸按不低于60立方米每秒的流量向下游浙江、上海等地供水，确保下游用水安全。三是启用望虞河西岸控制工程，避免可能存在的西岸支流劣质水通过望虞河进入太湖。

水利部水旱灾害防御司相关负责人表示，通过这次水量调度，可促使太湖北部湖湾水体加快交换，有利于抑制湖湾蓝藻水华的发生。同时，还能以丰补枯，有效增加流域水资源供给和水源地供水保障，效益显著。

目前，我国已进入“七下八上”（七月下半月至八月上半月）防汛关键期。如何做到防汛抗旱两手“抓”，以周全之策应对形势变化？

水利部相关负责人表示，下一步，水利部将密切监视雨水情变化，滚动预测预报，在调水期间加强会商，以科学的研判，指导水利部太湖流域管理局通过多种限制条件避免防洪风险——当太湖水位超过调水限制水位，将及时暂停调水；当预测预报流域将发生强降雨过程或望虞河引水影响范围内遭遇突发性强降雨时，将视水雨情及时停止引水，必要时转为排水，真正以周全之策应对可能发生的雨水情形势，以供水安全、防洪安全保民生安全。

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