人民网北京7月20日电 （记者乔雪峰）“广大公路建设行业从业者必须由追求速度规模向更加注重质量效益转变，由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变。”7月19日，交通运输部公路局副局长王太在公路交通优质工程奖和科学技术奖颁奖暨公路高质量发展交流会上表示。

王太提出，要明确任务，落实公路建设高质量发展新要求；鼓足干劲，推动公路建设发展取得新成就；勇于担当，抓住公路新基建与数字化新机遇；创新驱动，塑造公路建设高质量发展新优势。

中国公路建设行业协会名誉理事长周纪昌则围绕推进公路建设高质量发展提出三点意见：要把握重要战略机遇期和新发展阶段对公路建设行业的新要求，着力绘就公路建设高质量发展蓝图；要牢牢抓住科技创新“牛鼻子”，着力提升公路建设高质量发展质效；要注重工程建设的质量提升和安全发展，着力厚植公路建设高质量发展态势。

蜀道投资集团有限责任公司副总经理李永林在线上致辞中表示，此次会议既是激发行业创新合力、加强前沿基础推广、促进先进成果经验交流的良好契机，更是加快交通强国建设的具体行动。

据了解，公路交通优质工程奖由交通部于1987年设立的公路工程“三优”（优秀勘察、优秀设计、优质工程）奖演变而来，是全国公路交通行业最高工程质量奖、公路建设者的最高荣誉。

本次会议上对近两年公路交通优质工程奖和中国公路建设行业协会科学技术奖获奖单位和人员进行了表彰，共54项工程获2020—2021年度公路交通优质工程奖，1048人获“优秀项目建设者”称号，94个项目获科学技术进步奖、62人获科学技术英才奖。

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