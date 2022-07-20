人民网北京7月20日电 （记者车柯蒙）2022年7月26日至30日，以“共享开放机遇，共创美好生活”为主题的第二届中国国际消费品博览会（以下简称第二届消博会）将在海南海口举办。

7月20日，海南省人民政府副省长、省委自贸港工委办主任倪强在国新办举行的2022年中国国际消费品博览会新闻发布会上表示，第二届消博会坚持“确保效果、注重效率、讲求效益”和“市场化、国际化、专业化、信息化”办展理念，努力实现一届比一届更精彩。在商务部、外交部、中宣部等部委的精心指导和大力支持下，目前展会筹备工作已基本就绪。

据介绍，第二届消博会展览总面积10万平方米，比首届增加了2万平方米，预计将继续成为亚太地区中规模最大的精品展。国际展区8万平方米，占参展面积80%，共有来自61个国家和地区的1600多个品牌参展。法国将担任第二届消博会主宾国。国内展区2万平方米，包括省（区、市）展区1.5万平方米，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均参展参会。截至目前，参展品牌超过了1200多个，新设国货精品馆5000平方米，展示国内消费精品和老字号。

据介绍，相比去年首届消博会，第二届消博会招展招商有三个特点：一是聚焦更多消费精品，汇聚更多细分行业的全球头部品牌；二聚焦新品首发首秀，将有200多个品牌在第二届消博会上发布600多个全新产品；三是聚焦展销匹配，结合参展商特点，重点邀请国内外知名商贸企业、免税经营企业、跨境电商企业等到会采购交易，预计采购商和专业观众将超过4万人。

据了解，7月25日上午将举办第二届中国国际消费品博览会暨全球消费论坛开幕式。届时中外领导人、港澳特首、国际组织负责人，以及知名品牌负责人将现场或视频出席。7月26日下午举办第二届全球消费创新暨免税与旅游零售大会，探讨消费和免税行业热点话题，除重点官方活动外，还将以线上线下形式举办100余场各类论坛活动，包括平行论坛、圆桌对话、供采对接、洽谈签约等。同时，将利用全球消费论坛发布消费洞察报告、消费趋势白皮书、消费指数排行等各类权威报告50余篇。

倪强表示，第二届消博会更加注重拓宽展会内涵，主要是三个突出：一是突出绿色低碳办展。组委会专门出台了绿色办展指引，在运营、搭建、交通、餐饮方面全方位践行绿色低碳理念，努力打造环保节能型展会的标杆；二是突出保护知识产权。组委会联合国家知识产权局成立了专项知识产权保护工作组，确保参展产品的品质；三是突出履行社会责任。将联合相关国际品牌与机构，围绕海南热带雨林国家公园、红树林、海南长臂猿等生态保护工作，举办一系列公益活动。

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