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助力实现“双碳”目标 金沙江上游清洁能源基地首座电站投产发电

2022年07月20日16:43 | 来源：人民网
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苏洼龙水电站首台机组正式投产发电。受访者供图

人民网北京7月20日电 （记者余璐）构建以新能源为主体的新型电力系统，是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑。近日，金沙江上游清洁能源基地开工建设的首座电站、国家西电东送接续基地的先导工程——华电金上苏洼龙水电站首台机组正式投产发电。

金沙江上游清洁能源基地是国家“十四五”重点建设的九大清洁能源基地之一，苏洼龙水电站是金沙江上游清洁能源基地首个开工建设的电站，位于四川巴塘县与西藏芒康县交界的金沙江干流上，总装机120万千瓦，梯级联合运行年发电量约55亿千瓦时。电站全面建成投产后，每年可节约标煤180万吨，减少二氧化碳排放430万吨。

近年来，我国水电发展积极调整思路，不断探索水电开发与生态环境的协调发展。据介绍，在苏洼龙水电站建设中，为把长江大保护理念落到实处，电站前期、建设和运行的全过程打造了“绿色金上”，三分之一的天然河段得到保护，开创了国内大型流域开发之初就实施绿色水电创建的先例。

此外，苏洼龙水电站鱼类增殖站是金沙江上游最大的鱼类增殖放流站，投资1亿多元，占地60余亩，自2018年首次放流以来，已累计在金沙江放流197万尾鱼苗，建设的升鱼机可将下游鱼类通过集鱼设施聚集起来，坐上“电梯”，通过隧洞送回上游，有效保护区域生物多样性。

(责编：乔业琼、高雷)

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