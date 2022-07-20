2022年北京市气象科普讲解大赛决赛成功举办
2022年07月20日17:11 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者王仁宏）据北京市气象局消息，近日，以“气象万千，科普先行”为主题的“2022年北京市气象科普讲解大赛”决赛圆满结束。
北京市气象局副局长牛国良以及市局科技处、北京气象学会相关负责人作为嘉宾为大赛开赛。牛国良指出，从2019年起，已连续四年举办气象科普讲解大赛，对加强气象科普人才队伍建设，提升气象科学传播等方面发挥了积极作用。
据悉，该活动由北京市气象局、北京气象学会主办。大赛为全市各气象单位、气象相关企业、气象科普爱好者搭建相互学习交流的平台，提升了气象科普讲解水平，进一步推动气象科普事业持续发展。此次大赛首次开设企业模块，以此扩大气象科普在社会企业中的影响范围，发掘更多气象科普人才。
(责编：王仁宏、高雷)
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