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业内热议氢能发展：释放企业创新活力 推动产业高质量发展

2022年07月20日17:51 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者杜燕飞）氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，有利于构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现碳达峰碳中和目标。在中国氢能联盟19日举办的2022氢能专精特新创业大赛启动仪式上，与会嘉宾表示，要释放氢能企业创新活力，繁荣氢能产业生态，推动我国氢能产业高质量发展。

近年来，氢能已成为全球加快能源低碳转型和培育经济新增长点的重要抓手。今年3月，国家发展改革委、国家能源局联合发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》明确，系统构建氢能产业创新体系。聚焦重点领域和关键环节，着力打造产业创新支撑平台，持续提升核心技术能力，推动专业人才队伍建设。

“构建高质量创新体系是我国氢能产业发展的核心，国家能源局高度关注氢能产业发展，并在政策支持、技术研发和示范应用方面开展了一系列工作。”国家能源局科技司副司长刘亚芳在启动仪式上表示，要打造我国氢能科技创新体系支撑，加快培育创新型氢能企业，营造万众创新的环境，加快氢能科技创新、应用示范和国际合作步伐，共同推动氢能产业链高质量发展。

中国工程院院士、中国工程院原副院长干勇认为，我国氢能发展目前主要以交通领域应用为带动，产业链逐步延伸到制氢、储氢、运氢、加氢、燃料电池以及配套产业环节，逐步形成了京津冀、华东、华南、华中、华北、东北等六大产业集群。随着氢能产业发展中长期规划的发布，氢能上升到国家能源战略地位，众多大型能源企业及上市公司加快布局氢能全产业链。

“要开创氢能重卡时代，探索‘双碳’目标下化工和冶金发展新路径，认识固态储氢的重要作用，做强海上风电融合氢能发展，以绿氢支撑双碳目标实现，专精特新中小企业将在氢能的基础材料、原部件、工艺、软件和体系五个方面做出贡献。”干勇表示。

中国科协企业创新服务中心主任陈剑表示，中国科协企业创新服务中心将发挥推动企业协同创新的组织人才优势，激发企业科技工作者创新创业活力，在氢能专精特新企业中发挥作用。

“2022氢能专精特新创业大赛是中国氢能联盟落实《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，强化氢能企业创新主体地位，优化科技创新创业生态，促进科技和金融深度融合的探索。”中国氢能联盟理事长，国家能源集团党组副书记、总经理刘国跃表示，中国氢能联盟将以此为契机，拓展竞赛领域、创新竞赛载体，引导竞赛向全产业链延伸。

(责编：乔业琼、高雷)

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