记者20日从工信部获悉，今年以来，我国加快发展工业互联网，工业互联网标识解析体系基本建成，国家顶级节点日均解析量显著提升，工业互联网融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。

工业互联网是推动传统产业转型升级、培育发展先进制造业的重要支撑。近年来，我国加快新一代信息技术与制造业融合，推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群，工业互联网创新发展迈出坚实步伐。

工信部数据显示，截至目前，“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，其中今年二季度新增项目700个，国家顶级节点日均解析量显著提升，达到1.5亿次。具有一定行业和区域影响力的特色平台超过150家，其中重点平台的工业设备连接数超过7900万台、工业App数量28万余个。天眼查数据显示，截至目前，我国有9.4万余家工业互联网相关企业，2022年1月至6月新增注册企业3.3万余家。

“通过国内外工业互联网实践，可以看到数字化转型的探索已经由效率变革走向价值变革，由企业内走向产业链、价值链。”中国信息通信研究院院长、工业互联网产业联盟理事长余晓晖说，特别是“5G+工业互联网”已实现突破和拓展，通过未来2至3年探索实践，5G将进一步进入工业的核心系统和流程。

工信部信息通信管理局有关负责人表示，工信部将出台进一步分类指导的政策性措施，推动工业互联网提档升级。

首先是聚焦产业关键环节，聚焦设备互联互通、数据创新应用、设备平台安全等关键领域，布局一批标杆项目，制定一批标准，推广一批标志性成果。其次是聚焦转型重点领域，加快重点行业5G全连接工厂建设，促进5G由生产辅助环节向核心环节加速拓展。此外，还将聚焦应用生态体系，推动工业互联网面向工业园区、县域经济落地扎根。（记者张辛欣）

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