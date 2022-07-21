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早稻收获过六成

秋粮面积超十三亿亩

2022年07月21日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月20日电  （记者李晓晴）记者从7月20日举行的国新办新闻发布会上获悉：今年早稻及秋粮丰收基础较好，预计早稻面积稳中有增，目前收获过六成、丰收在望，秋粮面积超过13亿亩，长势总体正常。

　　夏粮产量创历史新高，全年粮食丰收有基础。夏粮生产经受了去年罕见秋汛、新冠肺炎疫情散发等多重考验，在去年高基数上再夺丰收。夏粮产量2948亿斤、增加28.7亿斤，其中，小麦产量2715亿斤、增加25.7亿斤，优质专用品种占比38.5%、提高1.2个百分点。

　　目前，早稻及秋粮丰收基础较好，大豆油料扩种成效明显。落实大豆玉米带状复合种植1500多万亩，预计大豆面积增加较多。

　　7月至9月是秋粮生长发育和产量形成的关键时期，夺取秋粮丰收要过多个关口。农业农村部种植业管理司负责人表示，全年粮食生产的大头在秋粮，占3/4。下一步，将抓好面积落实、秋粮田间管理与防灾减灾工作。确保晚稻和晚秋作物应种尽种，种在适播期，特别是指导“两季不足、一季有余”的地区努力发展再生稻。分作物、分区域制定完善秋粮田间管理技术意见，继续组织包省包片工作组和科技小分队深入生产一线，指导农民做好秋粮肥水管理，落实关键措施。

　　（相关报道见第二版）


　　《 人民日报 》（ 2022年07月21日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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