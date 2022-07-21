上半年
清洁能源发电同比增长12.8%
2022年07月21日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月20日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。
上半年，规模以上工业发电量39631亿千瓦时，同比增长0.7%。清洁能源发电较快增长，水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电12354亿千瓦时，同比增长12.8%。具体来看，水电增长20.3%，核电增长2%，风电增长7.8%，太阳能发电增长13.5%。
与此同时，电源和电网完成投资均同比增长。上半年，全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元，同比增长14%。其中，太阳能发电631亿元，同比增长283.6%。电网工程完成投资1905亿元，同比增长9.9%。
《 人民日报 》（ 2022年07月21日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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