6月我国债券市场发行近6.6万亿元
2022年07月21日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月20日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的金融市场运行情况显示，6月份，我国债券市场共发行各类债券65996.8亿元。其中国债发行5040.6亿元，地方政府债券发行19336.6亿元，金融债券发行9674.6亿元，公司信用类债券发行11696.9亿元，信贷资产支持证券发行446.8亿元，同业存单发行19062.7亿元。
截至6月末，债券市场托管余额为141.7万亿元。其中，国债托管余额23.2万亿元，地方政府债券托管余额34.3万亿元，金融债券托管余额32.7万亿元，公司信用类债券托管余额32.2万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.5万亿元，同业存单托管余额14.7万亿元。商业银行柜台债券托管余额401.6亿元。
6月份，银行间债券市场现券成交22.5万亿元，日均成交10733.5亿元，同比增加21.7%，环比增加8.5%；银行间货币市场成交共计139.9万亿元，同比增加44.0%，环比增加12.9%。6月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.57%，环比上升10个基点；同业拆借月加权平均利率为1.56%，环比上升6个基点。
《 人民日报 》（ 2022年07月21日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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