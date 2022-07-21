本报南京7月20日电 （记者何聪、姚雪青）在江苏泗洪南京卫岗乳业有限公司占地520亩的现代化养牛场里，王慧利和同事们正忙碌着。“我们通过基因测序筛选等技术手段，不断扩大和繁育优质种群。”王慧利不仅是江苏省农科院畜牧所副所长，同时也是农科院与卫岗乳业共建的江苏奶业产业研究院研究员和研究院下设运营公司的技术副总。身兼数职的他，既懂技术又懂市场。“通过产业研究院，农业科研更加紧密地与生产一线对接，提高了技术研发的针对性。”王慧利说。

围绕苏米品种培育、种植标准体系制定、储存加工技术等全产业链技术，江苏省农科院与省粮食集团、省农垦米业集团、省沿海农发共同成立了水韵苏米产业研究院，致力于推动市场端与科研端协同发力。“共建产业研究院可以解决创新与生产脱节、需求与供给脱节等问题，更好地实现多方合作。”江苏省农科院党委书记、院长易中懿说。

5年来，江苏省农科院先后成立了响水西蓝花产业研究院、嘉华鲜食玉米产业研究院等79家产业研究院，其中有20家在淘汰机制下陆续退出。这些研究院聚焦粮食、蔬菜等细分领域，覆盖了从田间到餐桌的全链条。截至目前，各研究院共申报科技项目71个，自主研发培育新品种63个，引进新品种466个，示范推广品种274个，经济效益超过1.66亿元，有效促进了现代农业转型升级。

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 06 版）

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