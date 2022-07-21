本报记者 刘士安 谢卫群

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2022年上海全球投资促进大会暨“潮涌浦江”投资上海全球分享季活动启动一个多月以来，共有179个重点项目陆续开工建设，项目总投资超3700亿元，涵盖城市基础设施、科技产业、社会民生、城市安全运行等领域，掀起新一轮建设热潮，推动上海经济加快回暖。

临港新片区，中国电信临港信息园、大飞机园航空研创中心等11个项目破土动工，总投资190亿元；杨浦滨江，哔哩哔哩新世代产业园项目工地车水马龙，施工夜以继日；市郊的松江枢纽工地关键工程进展顺利，奉贤伯杰医疗产业基地、青浦红豆数创园等众多产业项目陆续开工……

为落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，上海全力发挥投资作为经济恢复和重振重要发力点的作用。6月16日，2022年上海全球投资促进大会暨“潮涌浦江”投资上海全球分享季活动启动，一批新赛道、新动能领域行动方案和特色产业园区、产业地图发布。从6月中旬持续到8月中旬的“潮涌浦江”投资上海全球分享季，将推出央企对接合作、新城功能导入、重大项目与金融机构对接、各区“云招商”“云签约”等十大系列活动，为企业提供优质投资服务。

一个多月以来，上海市共有179个重点项目陆续开工建设，项目总投资超3700亿元，涵盖城市基础设施、科技产业、社会民生、城市安全运行等领域，掀起新一轮建设热潮，推动上海经济加快回暖。

不只是总量扩张，更是结构性升级

“从短期看，本次投资分享季是为了经济的快速稳定与发展。4、5月份的新冠肺炎疫情对上海经济冲击较大，开展新一轮促进投资活动，对市场主体摆脱困境、城市经济稳定增长十分有益。”上海社科院党委书记权衡分析说，“从长期看，这一批投资不是简单的投资，而是代表高质量、高效益的投资，不只是单纯地追求总量的扩张，更是注重结构性的升级，将有力推动高质量发展、创造高品质生活。”

科技产业是上海本次促进投资的重点之一。如浦东新区公布的科技类重大项目与预备项目接近100个，涉及集成电路、重型燃气轮机、生物医药、人工智能等领域。

6月30日，上海松江“长三角G60科创之眼”项目一期开工，总投资21.89亿元。“该项目着眼于数字信息技术、商业航天及卫星互联以及智能终端3个产业，将与周边园区形成错位互补。”上海长三角G60科创经济发展集团有限公司董事长丁桂康说。

类似主题的项目还有很多。杨浦区哔哩哔哩新世代产业园项目，以哔哩哔哩总部及生态企业为核心，建成后将构建数字娱乐文化产业经济中心、全方位沉浸式综合演艺中心、线上线下互动的多元文化乐园。嘉定金融科技研究院项目将重点开发数字技术在金融风险防控、产融合作、金融服务智能化等领域的创新应用，探索以数字化手段推动产融双方精准对接，将人工智能技术应用于用户交互、流程优化等领域。

同时，上海还加快了城市基础设施改造的投资力度。正在建设的松江枢纽将成为上海又一个“城市客厅”，年接纳客流将超过1100万人次。沪苏嘉城际铁路上海段（市域铁路上海示范区线）、吴淞江航道整治（苏州河西闸）等一批交通道路建设项目总投资达850亿元，建成后将进一步支撑长三角交通一体化发展。

此外，民生项目投资也在加速。浦东三林、新场、川沙新镇、周浦等地区保障房项目，青浦元荡堤防达标、蓝色珠链水环境整治项目，洋山特殊综合保税区雨水泵站等水务设施，一系列民生保障类工程建设正加紧推进。

“基础设施更新改造，特别是借助现代科技提升城市智能化水平，代表了城市的发展方向。即使没有疫情影响，这些项目建设同样需要持续推进。”权衡说。

导入功能资源，加快新城发力

松江区车墩镇是上海城市人口导入区，未来人口计划新增30万以上。位于该镇的九年一贯制上海师范大学附属松江未来实验学校，校园主体建筑已经基本完成。校长张雷说：“学校今年9月就将接收新生。”

把功能向新城导入，将资源向新城集聚，是本次投资分享季的重要内容。

青浦、奉贤、嘉定、松江、南汇“五个新城”建设，是上海承担国家战略、服务构建新发展格局的重要载体。新城发力的关键是功能的形成和集聚，通过向新城导入功能，将推动新城集聚企业总部、研发创新、要素平台、公共服务等功能，进一步提升新城能级，彰显特色优势。

上海明确主动“导入一批”，结合国资国企战略性调整、支持区域性科创中心建设以及优质公共服务资源均等化等重大规划布局，推动一批功能性机构将部分重要功能向新城布局和集聚；加快“提升一批”，依托已有合作基础，整合并提升功能性机构已经在新城发展的项目和平台，逐步强化其总部型、综合性功能；谋划“新建一批”，立足新城功能定位和新城发展需求，将一批新设高能级的企业总部、科创等功能导入新城。

上海围绕向新城导入企业总部功能、强化研发创新功能、集聚要素平台功能、提升公共服务功能4个方面，提出了目标和任务。

例如，在导入企业总部功能方面，重点是将市属国企、央企、民企和跨国公司等企业总部型功能导入新城。在提升公共服务功能上，主要是适度超前建设优质教育、卫生、文体旅、养老等公共服务设施，创造新城高品质生活和宜居宜业宜游环境。

地处南汇新城的上海自贸试验区临港新片区管委会，近期与中国东方航空集团有限公司签署战略合作协议，双方将合作启动亚太一站式航空物流枢纽项目、国际化航空维修服务平台项目等7个项目，总投资超过220亿元。

两级国资联动，外商投资加速

位于浦东张江的一座水泥厂，迎来了新的机遇——转型升级为集产业、研发、办公与商业文体配套于一体的研发总部园区。负责项目开发的是上海地产集团下属上海房地（集团）有限公司和上海张江（集团）有限公司。市、区两级国资联手，成为上海这一轮投资的亮点。

张江集团董事长袁涛表示，该项目将通过新建独栋总部办公和标准塔楼办公产品、发展文化服务和创意商业配套、保留并更新改造水泥筒仓等历史工业特色建筑的方式，将水泥厂转变为产业共生、建筑多元、人文共享的复合型产业园区。

市、区国资携手联动的项目，还有上海久事集团与陆家嘴集团联合发起设立的上海首只体育产业投资基金，首期已到位3亿元，将引入更多大型优质的国际体育赛事，助力上海打造国际体育赛事之都。此外，上海建科集团与金桥集团、上药集团与外高桥集团、申迪集团与浦发集团等，近日也都在浦东达成了新投资项目。

与此同时，外资投资上海也在提速。6月30日，4个具有全球影响力的龙头企业代表性项目签约落户浦东，涉及医疗器械、汽车制造、生物医药等领域。

针对跨国公司的共性诉求，浦东新区新近发布了提振外商投资信心、优化营商环境的若干措施，鼓励外资企业扩大投资，鼓励跨国公司地区总部提升能级，鼓励设立外资研发中心，进一步便利外籍人士入境，鼓励企业加大项目建设力度，为外资企业提供金融支持等，支持外企做优做强，推动经济恢复重振。

化工企业巴斯夫亚太地区最大的研发基地“巴斯夫浦东科创园”，建设工作正在加速推进。巴斯夫（中国）有限公司上海首席代表何新源说：“我们对投资上海的信心没有变，上海对我们的吸引力也没有变。”

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 13 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)