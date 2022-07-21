富岑滢

国网杭州供电公司近日推出服务扎实稳住经济、优化用电营商环境十项举措，包括保障电力供应、加大电网投入、促进新能源发展、深化数智赋能、降低接电成本等多方面内容。同时，将进一步落实杭州市电力接入工程费用分担机制实施办法，明确原本需要用户客户承担的电力外线接入工程费用由政府和供电公司共同承担。

系列举措将进一步实现“送电上门”，为用电企业降本增效。据介绍，杭州小微企业客户低压接电“零投资”容量上限从160千瓦扩展到200千瓦，高压客户由政府和供电公司分担电力外线接入投资，让客户实现外线接电“零成本”。创新储备土地项目的配套电力设施直接进行永久用电投资建设机制，避免了临时用电和永久用电重复投资，预计降低全社会接电成本10%以上。

“2021年，我们推出服务杭州建设国家首批营商环境创新试点‘获得电力’八大数智举措，杭州‘获得电力’指标提升至全国第四。而最新落地的企业电力外线接入‘零成本’新政策，预计一年可以为企业节约投资超过10亿元。”国网杭州供电公司营销部主任郭大琦介绍。

“现在供电外线接入都是政府和供电公司投资，接电‘零成本’，为我们企业节约了250多万元的投资，而且许多需要操心的事儿由政府和供电公司‘一站式服务’解决，对我们企业来说，又实惠又贴心。”浙江大华技术股份有限公司基建工程部负责人来利金介绍。

当前，为全力服务疫情防控，助力企业纾困解难，国网杭州供电公司建立“五专”电力助企快享服务机制，推出“专项指数、专席快享、专卡直达、专员速办、专班监督”五项服务内容，保障电力惠企政策快速直达。

以“复工达产电力指数”为例，国网杭州供电公司互联网办公室主任樊立波介绍说：“在数据平台上可以看到，5月23日至29日，达产主力军为重点制造业，达产指数达到107.9，但商业、建筑业和小微企业均低于90，尤其是商业综合体，需要给予更多关注。”供电公司通过能源大数据中心汇聚当前企业每日用电数据，结合企业历史同期用电量、企业在行业的电量占比、产值占比等因素，以周为频度进行大数据运算分析，得出该指数。该指数能够反映各区域、各行业复工达产情况及达产企业户数、每户企业达产程度，为政府部门助企纾困精准施策提供数据支撑。

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 13 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)