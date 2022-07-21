本报记者 汪文正

中国人寿集团旗下资产管理公司发起设立的“中国人寿—中核1号股权投资计划”近日顺利完成募集发行，20.53亿元战略增资中核汇能有限公司，主要用于光伏、风电等新能源发电项目开发、建设等。图为中核潍坊风电项目。

中国人寿集团供图

金融企业干得好不好，怎么评价？

7月12日，财政部对外发布《商业保险公司绩效评价办法》（以下简称《办法》），对新的商业保险公司绩效评价指标体系加以明确。服务“三农”力度怎样、助力生态文明建设有哪些作为……一系列新指标纳入评价体系中。去年，财政部还发布了新的《商业银行绩效评价办法》。目前，中国已建立起涵盖银行、保险等领域较为完善的金融企业绩效评价体系。

绩效评价如同“指挥棒”，引导各类金融企业在提升经营管理水平、实现健康发展的同时，更好地服务实体经济。

“量身定制”评价体系

在云南斗南鲜花交易拍卖中心里，花农们常为鲜花价格波动而“心跳加速”。花农杜绍伦说，农业保险就是花农的“定心丸”。

杜绍伦介绍，自己投保了太平财险云南分公司与云南斗南花卉产业集团合作开发的鲜花交易价格保险，“上次遇到单枝花价跌了5毛多，第二天就收到800多元的理赔款。”

保险业服务实体经济，让农民不怕作物价格波动。仅2021年，农业保险就为中国1.8亿户次农户提供风险保障超4.7万亿元。

多年来，中国保险业实现长足发展，在与实体经济形成良性循环、防范化解风险等方面取得显著成就。2021年，中国保险深度达3.93%，保险密度达3179元/每人，商业健康保险覆盖人数超7亿人。在风险防控方面，截至今年一季度末，由银保监会审议的180家保险公司平均综合偿付能力充足率为224.2%。到去年底，保险业总资产达24.9万亿元，中国已是全球第二大保险市场。

对于数量众多、体量巨大的保险公司，如何评价考核？此前，包括保险企业在内的国内各类金融企业，主要在“金融企业绩效评价制度”这根“指挥棒”下“合奏”。据了解，中国金融企业绩效评价制度建立于2009年，2016年进行相关办法的修订，通过建立评价财务指标体系，每个会计年度在盈利能力、经营增长、资产质量、偿付能力等4个方面对银行、保险、证券、其他等4类金融企业进行综合评判，评价结果是评价企业绩效、确定企业负责人薪酬、加强企业经营管理的重要依据。

中央管理金融企业的绩效评价工作由财政部组织实施，各地金融企业的绩效评价工作由省级财政部门组织实施。被评价的银行类金融企业包括政策性银行外的国有银行、股份制商业银行等；保险类金融企业包括各商业保险企业等；证券类金融企业包括证券公司、期货公司和基金管理公司等；其他类金融企业包括各类金融控股（集团）公司、融资担保公司等。

随着金融体制改革深化、保险市场规模扩大，建立新型商业保险公司绩效评价制度的呼声越来越高。

北京大学经济学院风险管理与保险学系主任郑伟在接受本报记者采访时说，此前的金融企业绩效评价制度涉及4类金融机构，其指标体系对不同类型金融企业的差异化定位特点体现不够，“保险行业需要为险企‘量身定制’的绩效评价体系，引导险企更好服务实体经济、防控经营风险。”

财政部近年启动分行业的金融企业绩效评价制度修改完善工作，结合不同类型金融企业的定位特点，逐步建立差异化的分类考核机制。此次修改完善商业保险公司绩效评价体系，是继出台商业银行绩效评价办法后，分行业修改完善金融企业绩效评价制度的重要一步。

引导保险服务实体经济

新的指挥棒“新”在哪里？

财政部有关负责人介绍，本次绩效评价指标体系改革侧重引导商业保险公司发展模式转型，指标体系从改革前的盈利能力、经营增长、资产质量、偿付能力4类指标，调整为改革后的服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益4类评价维度。

“这4类维度评价了险企的发展为了什么、发展质量高不高、风险是否可控、经营效益好不好等，全面刻画了保险公司的综合绩效状况。”郑伟说。

从具体指标来看，服务国家发展目标和实体经济评价维度包括服务社会民生、“三农”、生态文明建设、战略性新兴产业以及保险资金运用投资实体经济特定领域等指标。财政部有关负责人介绍，这将促进商业保险公司更好服务共同富裕、乡村振兴、碳达峰碳中和、科技创新等国家重大发展战略，更加有效响应宏观政策。

同时，风险防控维度设置综合偿付能力充足率、风险综合评级、综合赔付率等特色考核指标。发展质量评价维度引入经济增加值率、综合费用利润率、人工成本利润率、人均净利润、人均上缴利税等指标，“引导商业保险公司加快转变发展理念和发展方式，加大自主创新力度，提升投入产出效率和价值创造能力。”该负责人说。

郑伟分析，新发布的评价指标体系更贴合行业实际，更加全面地反映出保险公司的风险防控水平。具体评价指标侧重贴合保险业实际，有利于引导保险公司加快转变发展理念和发展方式、更加注重防控经营风险。

“此前的评价体系中，13个评价指标中仅有2个体现了保险行业特色，新指标则在服务国家发展目标和实体经济维度，设置了社会保障类保险、农业保险、绿色保险、战略性新兴产业保险等特色考核指标。在风险防控维度，除原有的综合偿付能力充足率之外，还设置了多项行业专属指标，能更准确地反映保险公司在相关维度的绩效状况。”郑伟说。

新的评价体系受到业内人士欢迎。中国人寿集团有关负责人向本报记者介绍，他们在支持区域协调发展、建设健康中国和绿色中国、服务乡村振兴、应对人口老龄化等方面均有亮眼表现。“新的评价体系增强了保险企业坚持‘保险姓保’、回归保障本源的底气，将在保险企业坚持长期投资和价值投资、服务实体经济等方面发挥更有效的引导、激励作用。”该负责人说。

让“指挥棒”更有力

“奖优罚劣”，指挥棒才能更有力。

据了解，新的评价体系将原有农业保险加分事项纳入服务实体经济评价指标体系中，并提高权重；合理设定负面清单范围，突出对企业违规事项的降级扣分，新增发生风险事件和数据失真评价降级以及违规受罚、无序设立子公司等扣分事项。

同时，评价结果运用与高管薪酬、企业工资总额、领导班子考核等重要事项挂钩，进一步完善“薪酬与绩效匹配、激励与约束并重”机制。

郑伟认为，《办法》将对国有商业保险公司产生直接的“指挥棒”作用，并对其他商业保险公司产生间接的“风向标”作用。

“对国有险企，新评价体系适用范围不仅包括国有独资及国有控股商业保险公司，也包括由国有独资及国有控股金融企业实质性管理的商业保险公司，覆盖面较广。”郑伟说。

其他商业保险公司则可对新评价体系参照执行。郑伟分析，作为中国保险市场重要主体，国有商业保险公司的发展理念和发展方式会对其他商业保险公司产生较强辐射效应，新评价体系对行业发展的导向作用将在未来几年逐步显现。

郑伟认为，在新“指挥棒”激励引导下，保险企业应积极转变发展理念和发展方式，实现企业和实体经济的良性互动。“险企应坚持‘保险姓保’，发挥风险保障、资金融通等功能，主动对接服务社会民生、乡村振兴、生态文明、战略性新兴产业和实体经济，在服务国家发展大局中实现保险行业和商业保险公司的长期健康发展。”郑伟说。

中国人寿集团有关负责人表示，下一步，公司将对照《办法》考核要求，细化完善预算和业绩考核体系，积极主动融入国家改革发展大局，更好服务国家发展目标和实体经济，开创公司高质量发展的新局面。

分行业的金融企业绩效评价制度改革还将继续推进。财政部有关负责人介绍，除商业银行、商业保险公司外，证券公司、金融资产管理公司、金融控股公司等其他商业性金融企业绩效评价制度的研究完善工作已启动，待成熟后将另行印发实施。

(责编：胡永秋、杨光宇)