本报记者 廖睿灵

中国电信北京公司与京东物流联合发布的5G全连接智能仓落地应用，大大提升了货物分拣效率。

受访企业供图

截至今年6月底，中国累计建成开通5G基站185.4万个，5G移动电话用户达到4.55亿户，5G融合应用已覆盖国民经济97个大类中的40个。

5G怎样融入普通人的日常？它是如何使生活变得更加智能快捷的？近日，本报记者进行了体验。

忘关燃气？手机上远程操作

“做完饭关燃气，总得把手探进橱柜里头拧开关，既不方便，还担心没关严实，生怕引发燃气安全事故。”提起家里的燃气设备，北京市民小张这样吐槽。

燃气等各类管网设施是城市的“里子”，好不好用、可不可靠，关乎每一位居民的生命和财产安全。如何加强燃气安全管理，降低燃气安全事故发生的概率？5G为燃气利用添了一道“安全阀”。

走进北京燃气生活体验馆智慧厨房区，灶台上的一处开关吸引了记者的注意。工作人员向记者介绍，不同于传统安装在橱柜里的燃气阀门，这个阀门在灶台上，居民不用费劲“钻”柜子，在灶台上拧一下就能关灭燃气，更方便也更安全。通过手机点一点，还能远程关闭燃气灶，有效避免发生燃气安全事故。

智慧友好的操作场景背后是5G、物联网等技术的支撑。中国电信有关负责人介绍，中国电信联合多家燃气公司开展“5G+”燃气安全领域试点，在有燃气泄漏风险的地方安装可燃气体智能探测器，通过5G、NB-IoT（窄带物联网）等通讯方式将数据发送至燃气监测云平台进行大数据分析研判。同时，利用手机小程序等渠道实现云端实时燃气泄漏在线监测，并以短信、电话等方式将预警信息第一时间送达用户，实现及时响应、快速处理。

“以前缴纳燃气费、管道检测和应急维修等都需要专业人员上门，工作效率不够高。”北京燃气集团销售服务部副经理黄建安告诉记者，随着集团与中国电信合作搭建的物联网平台建成应用，燃气工作的各环节正趋向智能化，依托该物联网云平台，北京燃气集团已将北京市超90万台智能燃气表和智能闸井纳入智慧管理系统。

“现在，集团每天都有上千名职工奔走在京城，为市民安装更换智能燃气表。到‘十四五’末，北京市将安装700万台智能燃气表，让居民真正告别‘上门抄表’时代。”黄建安说。

快递仓里不见人，智能分拣显身手

在京东物流北京“亚洲一号”智能物流园区，形态各异的物流设备各司其职，有条不紊地进行收货、存储、拣货、包装、分拣的全流程作业环节。

“过去，仓储作业生产一般使用有线网络和WiFi，但WiFi连接稳定性比较低，设备在移动时重连会导致业务出现明显中断。”京东物流智能园区产品负责人者文明告诉记者，测试数据显示，WiFi切换漫游时间平均为809ms，丢包率近38%。不仅如此，传统的WiFi网络解决方案还涉及到多类别、多品牌设备的使用，维护改造成本也较高。

有了5G就不一样了。依照京东物流智能科技工厂体验基地相关场景，中国电信北京公司开展5G定制网设计。2021年10月，双方联合发布全球首个5G全连接智能仓；今年1月，该成果落地应用，中国电信北京公司首次在京东物流北京“亚洲一号”智能物流园区完成了“AGV+穿梭车+AI安防+AR眼镜”的5G定制网规模部署。“依托5G物流专网保障，自动化作业人效可提升200%；仓储实现远程安防和运维，管理成本可下降30%到60%，指标达到行业领先水平。”中国电信集团有限公司互联网行业事业部一部总裁管建中说。

者文明告诉记者，现在使用的5G专网在网络时延、切换、稳定性、可靠性方面全面优于原先的WiFi网络。在5G全连接下，京东物流北京“亚洲一号”智能物流园区的5G“地狼”AGV等设备可实现“零丢包”，连接超时次数平均降低超70%，解决了过去设备在WiFi网络下连接稳定性低、抗干扰能力弱、网络安全性弱等痛点。

“5G天然与云网具有融合能力，客户可以通过5G云专线直接‘上云’。不同于过去‘孤岛式’的仓储，目前京东物流对于多仓和跨仓的数据存储和策略调度等都可实现云化，相当于一个‘大脑’连接多个仓库，大大加速了京东物流新仓建设和集约化运营。”中国电信北京亦庄分公司副总经理李枭说。

从厨房到仓库，5G应用场景越走越广。中国电信有关负责人表示，将继续以5G、物联网、人工智能等新一代信息技术为抓手，推动各行各业实现数字化转型，助力实体经济创新探索。

(责编：胡永秋、杨光宇)