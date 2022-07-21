你我不相识 却都爱海南
图①：在海南省万宁市旅游公路旁，游客一边休憩一边欣赏海边风景。
7月11日，周一。一个普通日子。
这天，身在海南海口的罗来军、人在广东深圳的游娜、远在北京的王丕君，共同留意到一条新闻：“中国这十年·海南”主题新闻发布会，在海口举行。
他们三人，身处三地、身份不同、互不相识，又都不是海南人，却都对发布会上提到的“人才引育”情况高度关注。
他们是谁，为何不约而同地关注这个话题？
事情要从一个特殊日子的上午说起。
赤子思高远
罗来军记得十分清晰：2017年10月18日上午。
习近平总书记在党的十九大报告中，明确提到：探索建设自由贸易港。
罗来军第一时间关注到了这一重要信息。身为中国人民大学经济学院教授，他的研究方向之一，就是中国的对外开放。而自由贸易港，是当今世界最高水平的开放形态。
世界公认最成功的自由贸易港，是迪拜、新加坡、中国香港。它们要么是城市型国家，要么是城市。中国的开放前沿，有海南、广东、上海、浙江等省份。自由贸易港将花落谁家？一度备受关注。
半年后，答案揭晓：2018年4月13日，海南建省办经济特区30周年大会上，传出重磅消息：党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设……
这一消息，瞬间传遍世界。海南很大，全岛面积是迪拜的8.6倍、新加坡的49倍，环岛旅游公路总长988.2公里。和地理空间辽阔一样，“中国特色”海南自由贸易港，史无前例，发展空间巨大。
刷着刷着朋友圈，罗来军内心起了波澜：自贸港建设，和自己的专业研究和专长优势太对口了。中国特色自由贸易港建设，到底怎么建设？能否参与其中，做些贡献？
机会来了。2019年起，中央组织部从全国选派干部到海南挂职，罗来军成为其中一人。海南建省办经济特区初期，就有“十万人才过海峡”的壮举。现在建自贸港，更需举全国之力、聚四方之才。
2020年秋天，罗来军从北京来到海南，挂职海南省委政策研究室副主任。近两年来，他到海南各地调研，写了不少报告，提了不少建议，留下不少感慨。微信朋友圈，默默记下日程。
2021年6月10日凌晨，他发了条朋友圈“加班到深夜，夜景美如画”，配了几张椰树照片。那是省委大院夜景。现在，他能详细讲出椰树、槟榔和桄榔树的区别。
再往前1个月，2021年5月9日，他参加海口举行的首届中国国际消费品博览会。生出感慨：“岛人消博诉心语，听尽七洲四洋客。悄悄已然联世界，使君不再忆郑和。”
今年7月上旬，他到东方市、乐东县，进行经济发展调研，“收获满满”。最近，他转发了一张“世界自由贸易港建设成败图谱”，方便同事参考借鉴。
他还通过多种方式，分享自己对自贸港建设蓬勃开展的观察。从海南开放型制度快速成型、高质量发展成效凸显，到海南高端人才加快集聚，他都研究并发表过文章。
包括罗来军在内，近年，海南从中央单位和兄弟省份引进415名优秀干部来琼挂职。此外，海南还累计柔性引进70多名院士专家、453名高层次人才，联系使用1.3万多名“候鸟”人才。2018年以来，海南引进各类人才超过40万。
2021年12月，中国特色自由贸易港建设年度评估期间，罗来军和朋友合写了一首《海南情》。他想献给海南挂职干部和来到自贸港的所有建设者。
诗中发问：
海南啊，相隔万水千山，是什么让我魂萦梦牵？
海南啊，度过岁月流年，是什么让我赤心不变？
诗尾写道：
远来不是客， 四海为家园。
赤子思高远， 热血美江川。
南海更和平，海南更富安，此生更无憾。
这是罗来军的心声，也是无数“自贸港远来的建设者”的心声。
难忘鹿回头
从海口向北，过琼州海峡，660公里之外，是游娜生活的深圳。
这个深圳女孩，之所以对海南人才引育感兴趣，和她职业有关。她一毕业就到深圳人才集团，从事人才工作。虽然年轻，却是资深人才工作者，有着敏锐洞察——
“2025年底海南全岛封关运作之前，公司要抢占先机，提前布局，时间很紧。”在她看来，凡是立志面向全球的人才服务平台，一定要布局海南。
近半年多，她多次到海南，脚被晒黑了。发在朋友圈的照片，被朋友认为是穿了黑袜子。
她与海南结缘，始于去年10月。当时，三亚市崖州区派人到深圳人才集团调研交流。两个月后，公司到崖州回访。崖州区人民政府与深圳人才集团一拍即合，共同设立鹏崖国际人才集团（下称“鹏崖国际”）。
今年4月13日，海南建省34岁生日那天，鹏崖国际正式试运营，游娜出任董事长。
鹏崖二字，颇有意味。鹏，鹏城深圳，粤港澳大湾区核心引擎城市。崖，崖州区，海南最富活力区域之一。大湾区、自贸港如何优势互补？鹏崖国际能为自贸港带来什么？
今年，游娜带队，在海口、三亚、澄迈等地进行半个多月调研。她想搞清楚，自贸港最需哪些人才？三亚，尤其崖州区急缺哪些人才？
以崖州区为例。当地承担不少“国家任务”，其中之一是国家南繁科研育种基地。当地有南繁服务中心、崖州湾种子实验室等重要机构。游娜发现，围绕南繁育种，当地有三类人才值得关注。一是农业产业工人。目前用工，多依靠工头，临时招聘，工人技术参差不齐，缺少培训。二是种子检验检疫员等。三是实验室科研人员等。
收集人才需求，才能对症下药。4月下旬，鹏崖国际为崖州区南繁服务中心成功招到种子检验检疫员、南繁土地服务保障员和综合管理员。试运营3个月来，为崖州区发改委、产业链领导小组办公室、卫健委等单位，成功引进并外派优秀人才超过300名。特别是近期，协助崖州区教育局，面向全国选聘高素质教职人员近80人。
“不止我们一家，海南当地、其他地方大量人才公司，纷纷在海南寻找机遇。”游娜说，贵在速度、特色，真正帮到地方，真正帮到人才。她希望能联动粤港澳大湾区和海南自贸港，促进两地人才交流与合作，推进琼粤人才合作。
对三亚，她印象最深的，是鹿回头广场。
说来，有个故事。传说，很早很早以前，一位黎族青年猎手，追赶一头坡鹿，把它逼至山崖。青年正要张弓搭箭时，坡鹿回头，与他对视。下一瞬间，奇迹发生：坡鹿变成一位美丽的黎族少女。之后，两人相爱，定居于此。今人按此故事，制作三亚城雕“鹿回头”。三亚，也被称“鹿城”。
“现在，我们就是‘鹿城’猎手，追逐奔跑的坡鹿‘人才’。”游娜认为，引来人才，只是一个环节。人才靠引，也要育、用。一个地方最需要的，是全生命周期人才产业生态体系。
这包括“阳光雨露”——人才引进、人才服务，也包括“海洋土壤”——产业链接、产业服务，还需要“种子幼苗”——人才科技、创新孵化。
事实上，海南也注重本土人才培育。近年实施了“南海系列”育才计划、中西部市县人才智力扶持行动计划、乡村人才振兴计划等一系列人才培养工程，培育了一大批本土优秀人才。
用才方面，海南提出，要把人才制度集成创新摆在突出位置，对标国际规则，建立以市场为导向的人才评价机制，以人才的贡献来评价和体现人才的价值。
引得凤凰来
从深圳，再向北，2200公里之外，是首都北京。
距离故宫不远，南河沿大街111号有座古色古香院落。这是欧美同学会办公地。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君，和同事们午休到菖蒲河公园踱步时，最近谈得最多的是海南。
近年来，欧美同学会上下，一直关注海南自贸港建设动向。
王丕君留意到，2019年全国两会期间，“推进海南自由贸易港建设”被写入政府工作报告，海南自由贸易港法也正式提上国家立法日程。2020年全国两会期间，政府工作报告等重要报告均写入“加快海南自由贸易港建设”。
此后年份，海南自贸港受关注程度，只增不减。
3年来，王丕君四到海南。每次去，都有新感受。不久前，他又去一趟海南，出席欧美同学会年会。
飞机刚落地三亚凤凰机场，王丕君和随团成员就发现：机场为欧美同学会年会与会人员，设置了专用通道。每个海归专家，都有专班对接。“真是宾至如归。”大家感慨。
“天容海色本澄清”，三亚实在是美。更吸引人的，是项目。
这次年会，约500名海归人士云集鹿城。他们来自医药、康养、科创、新材料、金融、国际贸易、文化创意等领域。240多个人才、科技项目与海南有关方面对接。其中，人才项目51个。
王丕君发现，海南全省上下，干事创业热情高涨，发展环境不断优化。
人才因事业而聚。当前，海南正聚焦旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业四大主导产业，围绕国家急需、海南所长培育发展南繁、深海、航天3个未来产业，持续发力。这些产业，蕴含机遇。
以南繁为例，每年冬春两季，29个省份上万名科技人员到海南开展育种工作。2021年挂牌成立的海南省崖州湾种子实验室，已引进院士团队和组建创新团队46个。全球动植物种质资源引进中转基地、深海技术创新中心、航天科技创新平台等“国家队”“主力军”，扎根海南。
“海南，不容错过。”这是不少海归创业者的感受。
这里面向太平洋、印度洋，处东南亚、中国大陆两个最活跃市场交汇点，挨着泛珠三角和北部湾城市群，与粤港澳大湾区、长三角等联动发展潜力巨大，是国内企业走出国门、外商外资进入中国市场重要门户。到本世纪中叶，海南将全面建成具有较强国际影响力的高水平自贸港，成为世界经济中心之一。
“求贤若渴的海南自贸港不但有诗和远方，还有‘百万人才进海南’行动计划的各种配套人才政策，是我们实现理想的腾飞之地。来吧，学长！海南自贸港需要您！”7月8日，海南归国留学人员向海内外留学人才发出邀约。
“我国有656万留学人员，欧美同学会有30余万会员。”王丕君认为，自贸港建设的历史机遇，海南得天独厚的环境条件，将为他们创业成才提供广阔舞台。
按照计划，欧美同学会国际人才论坛，明年将在海南举行。“今后5年，横跨封关运作前后，是海南自易港建设关键期。”
离开三亚，望向舷窗外，王丕君想到苏轼一句诗——
“垂天雌霓云端下，快意雄风海上来”。
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