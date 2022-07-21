本报记者 陈振凯

图①：在海南省万宁市旅游公路旁，游客一边休憩一边欣赏海边风景。

袁 琛摄（人民视觉）

图②：夏日，海南省海口市江东新区千亩荷塘荷花盛开，景色迷人。

石中华摄（人民视觉）

图③：位于海南省三亚市崖州湾科技城的深海科技创新公共平台项目正在加紧建设现场。

王程龙摄（人民视觉）

图④：在位于海南省儋州市的海南天然橡胶新型种植材料创新基地，科研人员在观察橡胶树组培苗生长情况。

张 茂摄（人民视觉）

图⑤：7月9日，在海南省琼海市，游客在海滨冲浪。

蒙钟德摄（人民视觉）

制图：潘旭涛

7月11日，周一。一个普通日子。

这天，身在海南海口的罗来军、人在广东深圳的游娜、远在北京的王丕君，共同留意到一条新闻：“中国这十年·海南”主题新闻发布会，在海口举行。

他们三人，身处三地、身份不同、互不相识，又都不是海南人，却都对发布会上提到的“人才引育”情况高度关注。

他们是谁，为何不约而同地关注这个话题？

事情要从一个特殊日子的上午说起。

赤子思高远

罗来军记得十分清晰：2017年10月18日上午。

习近平总书记在党的十九大报告中，明确提到：探索建设自由贸易港。

罗来军第一时间关注到了这一重要信息。身为中国人民大学经济学院教授，他的研究方向之一，就是中国的对外开放。而自由贸易港，是当今世界最高水平的开放形态。

世界公认最成功的自由贸易港，是迪拜、新加坡、中国香港。它们要么是城市型国家，要么是城市。中国的开放前沿，有海南、广东、上海、浙江等省份。自由贸易港将花落谁家？一度备受关注。

半年后，答案揭晓：2018年4月13日，海南建省办经济特区30周年大会上，传出重磅消息：党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设……

这一消息，瞬间传遍世界。海南很大，全岛面积是迪拜的8.6倍、新加坡的49倍，环岛旅游公路总长988.2公里。和地理空间辽阔一样，“中国特色”海南自由贸易港，史无前例，发展空间巨大。

刷着刷着朋友圈，罗来军内心起了波澜：自贸港建设，和自己的专业研究和专长优势太对口了。中国特色自由贸易港建设，到底怎么建设？能否参与其中，做些贡献？

机会来了。2019年起，中央组织部从全国选派干部到海南挂职，罗来军成为其中一人。海南建省办经济特区初期，就有“十万人才过海峡”的壮举。现在建自贸港，更需举全国之力、聚四方之才。

2020年秋天，罗来军从北京来到海南，挂职海南省委政策研究室副主任。近两年来，他到海南各地调研，写了不少报告，提了不少建议，留下不少感慨。微信朋友圈，默默记下日程。

2021年6月10日凌晨，他发了条朋友圈“加班到深夜，夜景美如画”，配了几张椰树照片。那是省委大院夜景。现在，他能详细讲出椰树、槟榔和桄榔树的区别。

再往前1个月，2021年5月9日，他参加海口举行的首届中国国际消费品博览会。生出感慨：“岛人消博诉心语，听尽七洲四洋客。悄悄已然联世界，使君不再忆郑和。”

今年7月上旬，他到东方市、乐东县，进行经济发展调研，“收获满满”。最近，他转发了一张“世界自由贸易港建设成败图谱”，方便同事参考借鉴。

他还通过多种方式，分享自己对自贸港建设蓬勃开展的观察。从海南开放型制度快速成型、高质量发展成效凸显，到海南高端人才加快集聚，他都研究并发表过文章。

包括罗来军在内，近年，海南从中央单位和兄弟省份引进415名优秀干部来琼挂职。此外，海南还累计柔性引进70多名院士专家、453名高层次人才，联系使用1.3万多名“候鸟”人才。2018年以来，海南引进各类人才超过40万。

2021年12月，中国特色自由贸易港建设年度评估期间，罗来军和朋友合写了一首《海南情》。他想献给海南挂职干部和来到自贸港的所有建设者。

诗中发问：

海南啊，相隔万水千山，是什么让我魂萦梦牵？

海南啊，度过岁月流年，是什么让我赤心不变？

诗尾写道：

远来不是客， 四海为家园。

赤子思高远， 热血美江川。

南海更和平，海南更富安，此生更无憾。

这是罗来军的心声，也是无数“自贸港远来的建设者”的心声。

难忘鹿回头

从海口向北，过琼州海峡，660公里之外，是游娜生活的深圳。

这个深圳女孩，之所以对海南人才引育感兴趣，和她职业有关。她一毕业就到深圳人才集团，从事人才工作。虽然年轻，却是资深人才工作者，有着敏锐洞察——

“2025年底海南全岛封关运作之前，公司要抢占先机，提前布局，时间很紧。”在她看来，凡是立志面向全球的人才服务平台，一定要布局海南。

近半年多，她多次到海南，脚被晒黑了。发在朋友圈的照片，被朋友认为是穿了黑袜子。

她与海南结缘，始于去年10月。当时，三亚市崖州区派人到深圳人才集团调研交流。两个月后，公司到崖州回访。崖州区人民政府与深圳人才集团一拍即合，共同设立鹏崖国际人才集团（下称“鹏崖国际”）。

今年4月13日，海南建省34岁生日那天，鹏崖国际正式试运营，游娜出任董事长。

鹏崖二字，颇有意味。鹏，鹏城深圳，粤港澳大湾区核心引擎城市。崖，崖州区，海南最富活力区域之一。大湾区、自贸港如何优势互补？鹏崖国际能为自贸港带来什么？

今年，游娜带队，在海口、三亚、澄迈等地进行半个多月调研。她想搞清楚，自贸港最需哪些人才？三亚，尤其崖州区急缺哪些人才？

以崖州区为例。当地承担不少“国家任务”，其中之一是国家南繁科研育种基地。当地有南繁服务中心、崖州湾种子实验室等重要机构。游娜发现，围绕南繁育种，当地有三类人才值得关注。一是农业产业工人。目前用工，多依靠工头，临时招聘，工人技术参差不齐，缺少培训。二是种子检验检疫员等。三是实验室科研人员等。

收集人才需求，才能对症下药。4月下旬，鹏崖国际为崖州区南繁服务中心成功招到种子检验检疫员、南繁土地服务保障员和综合管理员。试运营3个月来，为崖州区发改委、产业链领导小组办公室、卫健委等单位，成功引进并外派优秀人才超过300名。特别是近期，协助崖州区教育局，面向全国选聘高素质教职人员近80人。

“不止我们一家，海南当地、其他地方大量人才公司，纷纷在海南寻找机遇。”游娜说，贵在速度、特色，真正帮到地方，真正帮到人才。她希望能联动粤港澳大湾区和海南自贸港，促进两地人才交流与合作，推进琼粤人才合作。

对三亚，她印象最深的，是鹿回头广场。

说来，有个故事。传说，很早很早以前，一位黎族青年猎手，追赶一头坡鹿，把它逼至山崖。青年正要张弓搭箭时，坡鹿回头，与他对视。下一瞬间，奇迹发生：坡鹿变成一位美丽的黎族少女。之后，两人相爱，定居于此。今人按此故事，制作三亚城雕“鹿回头”。三亚，也被称“鹿城”。

“现在，我们就是‘鹿城’猎手，追逐奔跑的坡鹿‘人才’。”游娜认为，引来人才，只是一个环节。人才靠引，也要育、用。一个地方最需要的，是全生命周期人才产业生态体系。

这包括“阳光雨露”——人才引进、人才服务，也包括“海洋土壤”——产业链接、产业服务，还需要“种子幼苗”——人才科技、创新孵化。

事实上，海南也注重本土人才培育。近年实施了“南海系列”育才计划、中西部市县人才智力扶持行动计划、乡村人才振兴计划等一系列人才培养工程，培育了一大批本土优秀人才。

用才方面，海南提出，要把人才制度集成创新摆在突出位置，对标国际规则，建立以市场为导向的人才评价机制，以人才的贡献来评价和体现人才的价值。

引得凤凰来

从深圳，再向北，2200公里之外，是首都北京。

距离故宫不远，南河沿大街111号有座古色古香院落。这是欧美同学会办公地。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君，和同事们午休到菖蒲河公园踱步时，最近谈得最多的是海南。

近年来，欧美同学会上下，一直关注海南自贸港建设动向。

王丕君留意到，2019年全国两会期间，“推进海南自由贸易港建设”被写入政府工作报告，海南自由贸易港法也正式提上国家立法日程。2020年全国两会期间，政府工作报告等重要报告均写入“加快海南自由贸易港建设”。

此后年份，海南自贸港受关注程度，只增不减。

3年来，王丕君四到海南。每次去，都有新感受。不久前，他又去一趟海南，出席欧美同学会年会。

飞机刚落地三亚凤凰机场，王丕君和随团成员就发现：机场为欧美同学会年会与会人员，设置了专用通道。每个海归专家，都有专班对接。“真是宾至如归。”大家感慨。

“天容海色本澄清”，三亚实在是美。更吸引人的，是项目。

这次年会，约500名海归人士云集鹿城。他们来自医药、康养、科创、新材料、金融、国际贸易、文化创意等领域。240多个人才、科技项目与海南有关方面对接。其中，人才项目51个。

王丕君发现，海南全省上下，干事创业热情高涨，发展环境不断优化。

人才因事业而聚。当前，海南正聚焦旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业四大主导产业，围绕国家急需、海南所长培育发展南繁、深海、航天3个未来产业，持续发力。这些产业，蕴含机遇。

以南繁为例，每年冬春两季，29个省份上万名科技人员到海南开展育种工作。2021年挂牌成立的海南省崖州湾种子实验室，已引进院士团队和组建创新团队46个。全球动植物种质资源引进中转基地、深海技术创新中心、航天科技创新平台等“国家队”“主力军”，扎根海南。

“海南，不容错过。”这是不少海归创业者的感受。

这里面向太平洋、印度洋，处东南亚、中国大陆两个最活跃市场交汇点，挨着泛珠三角和北部湾城市群，与粤港澳大湾区、长三角等联动发展潜力巨大，是国内企业走出国门、外商外资进入中国市场重要门户。到本世纪中叶，海南将全面建成具有较强国际影响力的高水平自贸港，成为世界经济中心之一。

“求贤若渴的海南自贸港不但有诗和远方，还有‘百万人才进海南’行动计划的各种配套人才政策，是我们实现理想的腾飞之地。来吧，学长！海南自贸港需要您！”7月8日，海南归国留学人员向海内外留学人才发出邀约。

“我国有656万留学人员，欧美同学会有30余万会员。”王丕君认为，自贸港建设的历史机遇，海南得天独厚的环境条件，将为他们创业成才提供广阔舞台。

按照计划，欧美同学会国际人才论坛，明年将在海南举行。“今后5年，横跨封关运作前后，是海南自易港建设关键期。”

离开三亚，望向舷窗外，王丕君想到苏轼一句诗——

“垂天雌霓云端下，快意雄风海上来”。

(责编：胡永秋、杨光宇)