周人杰

二季度实现正增长，展现出中国经济的巨大潜力与回旋余地

“再次印证了中国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本特点”“充分释放了经济的巨大潜力和动能，展现出应对国际局势动荡的韧性和潜力”“外资企业普遍看好在华发展前景”……面对中国经济“半年报”，许多专家学者和经济界人士如此评价。遭遇国际环境更趋复杂严峻、国内疫情多发散发等多重因素冲击，中国经济企稳回升，在极不寻常的形势之下交出极为可贵的答卷。

不久前公布的2022年上半年经济数据显示，上半年我国GDP同比增长2.5%，其中二季度同比增长0.4%，就业形势有所好转，居民收入稳定增长，货物进出口总额同比增长9.4%，CPI温和上涨。在今年一季度实现“开局稳”后，疫情冲击影响不期而至，4月主要经济指标深度下跌，5月主要经济指标跌幅收窄，6月主要经济指标企稳回升，一系列扎实稳住经济的政策成效明显，克服了超预期不利因素影响，稳住了宏观经济大盘。二季度实现正增长，展现出中国经济的巨大潜力与回旋余地，充分体现了党中央对经济形势的科学分析、精准判断。

看“量”还要看“质”，读“形”更要读“势”。从生产端看，上半年夏粮生产喜获丰收，比上年增产28.7亿斤，增长1%，全国规模以上工业增加值同比增长3.4%；从需求端看，城镇调查失业率连续两月回落，居民人均可支配收入中位数同比名义增长4.5%，市场销售有所改善。上半年经济呈现许多积极变化，比如规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长9.2%，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资同比分别增长28.8%、28%，机电产品进出口同比增长4.2%，占进出口总额比重达49.1%。经济转型升级，迈上高质量发展新台阶。

可以说，宏观调控前瞻性、有效性、针对性日益增强，让我们切实顶住了经济新的下行压力。上半年，为应对疫情冲击，各方面果断施策、加大稳增长力度，固定资产投资持续增长，生产需求边际改善，市场价格基本平稳，新产业新动能较快增长，外汇储备总体平稳。顺势观察，供给侧回升的支撑强、需求侧爆发的潜力大，一揽子政策发力效果将继续显现。可以预见，国民经济有望逐步恢复、保持平稳增长，发展的质量、效益也会持续回升、向好。

同时，更要冷静观察、务实进取。继续稳定宏观经济大盘、推动经济持续复苏的难度还不小。下半年，必须继续贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作。尤其是，要抓住、抓实、抓好经济恢复的关键窗口期，持续增效力激活力添动力，努力保持经济平稳健康发展。

及时出手克服困难保持增长，坚持不搞“大水漫灌”不留后遗症，沉着应对挑战保持社会大局稳定……这份难得的成绩单为我们保持恢复发展态势、夺取疫情防控和经济社会发展双胜利注入信心。中流击水，更需奋楫前行。站在年中节点，继续加大宏观政策实施力度，着力巩固经济恢复基础，必能争取今年我国经济发展达到较好水平。

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)