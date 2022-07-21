曹文轩

【现象】“今天插下‘一棵树’，未来长成一片‘珊瑚海’。”近年来，在我国科研人员的持续努力下，海南省三亚市蜈支洲岛海域已种植珊瑚超3万株，修复海域面积约5万平方米。得益于珊瑚种植面积的扩大，海底“植树造林”推动了海洋生态系统持续改善。《海洋生态修复技术指南》国家标准发布，其中确立了珊瑚礁生态修复的工作流程和技术内容，为进一步提升修复工作的规范化、系统化水平提供了科学指导。

【点评】

珊瑚礁，是地球上最古老、最珍贵的生态系统之一。其覆盖面积虽不到海底的千分之二，却为近30%的海洋物种提供栖息环境，渔业、油气资源、潜水旅游等经济活动也与之息息相关。近20年来，由于全球气候变暖、海水污染、过度采挖等原因，珊瑚礁不断退化。为了保护珊瑚、恢复海洋生态，我国科研团队长期致力于海底种珊瑚，重建海洋天堂。

种珊瑚也被喻为海底“植树造林”。不论在陆地还是海洋，“造林”对调节气候变化、维系生态系统的平衡和稳定、 保护生物多样性都具有重要意义。珊瑚种植技术主要包括无性繁育、有性繁殖、人工礁技术等，与陆地上的植树造林类似的是，都需要先培育“幼苗”，再移植到种植区，但海洋“造林”难度更大。一方面，海洋环境复杂，比如海南常常是台风正面登陆的“前哨站”，每年7到10月海水活动剧烈，为实际作业带来不小困难；另一方面，不同海区受环境影响的因素、人为干扰程度以及现有生态系统健康程度不尽相同，这就需要科研团队在种珊瑚的时候具体问题具体分析，因地制宜设计方案。

海底“植树造林”，有赖于种植技术的不断进步。海南海域有大片珊瑚礁分布，是海底“植树造林”大省，科研团队在反复实践中不断完善修复技术。例如，海南南海热带海洋研究所团队通过船舶“边走边种”的珊瑚苗种“飞播法”、将不锈钢珊瑚苗床运用在珊瑚苗的种植上等方式，提高了种植效率。海南大学团队将“海洋牧场”中的人工鱼礁设计与珊瑚礁修复结合起来，研发出珊瑚种植人工礁和黎族船型屋形珊瑚种植礁，开辟了国内在破碎化珊瑚礁修复技术上的新思路。一系列新方法、新技术，推动我国海底“植树造林”不断取得新进展，也为世界海洋生态环境保护贡献了智慧和方案。

人工修复归根结底只是辅助手段，减少人类活动干扰，才是“养”好海洋生态的关键。近年来，我国促进珊瑚礁自然恢复的力度不断加大。海洋环境保护法等法律法规都对珊瑚礁保护做出了规定。此外，我国还加入了《生物多样性公约》《濒危野生动植物种国际贸易公约》等国际公约，划建了涉及珊瑚礁保护的国家级、省级自然保护区5个，国家级特别保护区（海洋公园）1个。如今，我国近30%的近岸海域和37%的大陆岸线纳入生态保护红线管控范围，美丽海洋正逐渐成为现实。

珊瑚礁生长缓慢，要想长出大面积的“海底森林”，需要数十年乃至上百年的时光。推进珊瑚礁保育工作，必须立足长远、实现人与海洋和谐共生。加强顶层设计，建立完善社会参与机制，提升公众的环保意识，让更多力量参与进来，定能共同守护好我们的海洋家园。

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)