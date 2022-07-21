人民网北京7月21日电 （记者王连香）烈日炎炎，火车也会“出汗”、也需要“洗澡”。旅客乘坐火车出行，可能会关注车内卫生、列车服务，很少会注意火车外皮，殊不知在这洁净如新的车外皮背后有一群默默付出的人们——他们冬日与寒风为伴、夏天与烈日为伍，为列车的安全运行、旅客的温馨出行默默付出。

在天津客运段整备车间有这样一支火车“美容师”队伍，他们大部分都是“60后”，是比较辛苦的室外工作者。每趟列车在执行完运输任务回来后都要彻底地清刷一次外车皮，每列车每次的洗刷工作需要2个班组在两侧同时作业。寒来暑往，这群“美容师”们既要克服天气的挑战，又要承载着超负重的清洗工具对身体的挑战，既考验体力又磨练毅力。

“我为自己的工作感到骄傲。”作为这个客运段的老职工，方惠宗说，这么多年，他对给火车“美容”已经情有独钟，累并快乐着。

又是一年“高温季”，火车“美容师”们也再次进入了每年一度的桑拿洗车模式，他们却早已做好准备、进入了工作状态，为火车靓丽出行做好了强有力的后勤保障工作。