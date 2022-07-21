人民网北京7月21日电 （记者赵竹青）你名下手机号关联了多少互联网账号？是否被别人冒用注册了互联网账号？如发现被冒用注册了账号，该怎么办？记者从工业和信息化部官方微信公众号“工信微报”获悉，全国互联网账号“一证通查”服务（一证通查2.0）今日正式推出，用户凭借手机号码和身份证号码后六位，便可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。

据了解，“一证通查2.0”是在工业和信息化部网络安全管理局指导下，由工业和信息化部反诈中心在全国移动电话卡“一证通查”服务的基础上，联合互联网企业和电信企业推出的全国互联网账号便民查询服务。该服务目前支持腾讯、阿里巴巴、支付宝、百度、快手、抖音、京东、美团等8家企业的互联网账号查询，后续将接入更多互联网企业。

用户可以通过工业和信息化部政务微信号“工信微报”和“工信部反诈专班”、“中国信通院”微信公众号，以及支付宝“一证通查”小程序等方式等进入查询入口。

工信部表示，下一步，将联合相关部门持续优化系统功能，对接更多的互联网企业，进一步满足用户查询需求。同时，还将组织各互联网企业切实做好账号明细查询、解绑或注销等服务保障工作，确保为用户提供满意便捷的服务。

(责编：赵竹青、高雷)