“带着我的梦想上天宫”征集活动今年4月启动。网友给中国航天员写一封信，将有机会由航天员在空间站内拆阅并回复。

活动启动以来，航天员们已经收到来自全国各地的3万余封来信，其中有很多来自中小学生。小小的心愿、大大的梦想，孩子们用质朴而热情的文字写下他们的航天梦。

目前正驻留在中国空间站的三位航天员是陈冬、刘洋、蔡旭哲。神舟十四号载人飞船于6月5日成功发射，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲顺利进驻天和核心舱，开启为期6个月的在轨驻留，开展空间站平台维护与照料、机械臂操作、出舱活动、舱段转移等工作以及空间科学实验、技术试验。

孩子们的信件已经寄往中国空间站，神舟十四号载人飞船航天员乘组将阅览并回复。他们选到哪位小朋友？回信中说了些什么？一起期待！

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)