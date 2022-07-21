人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家网信办对滴滴处80.26亿元罚款 程维、柳青各罚100万元

2022年07月21日13:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月21日 （记者王震）据中国网信网消息，根据网络安全审查结论及发现的问题和线索，国家互联网信息办公室依法对滴滴全球股份有限公司涉嫌违法行为进行立案调查。经查实，滴滴全球股份有限公司违反《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的违法违规行为事实清楚、证据确凿、情节严重、性质恶劣。

7月21日，国家互联网信息办公室依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等法律法规，对滴滴全球股份有限公司处人民币80.26亿元罚款，对滴滴全球股份有限公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处人民币100万元罚款。

(责编：王震、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
你的手机号关联了多少互联网账号？工信部“一证通查”来了！
　　人民网北京7月21日电 （记者赵竹青）你名下手机号关联了多少互联网账号？是否被别人冒用注册了互联网账号？如发现被冒用注册了账号，该怎么办？记者从工业和信息化部官方微信公众号“工信微报”获悉，全国互联网账号“一证通查”服务（一证通查2.0）今日正式推出，用户凭借手机号码和身份证号码后六位，便可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。 据了解，“一证通查2.0”是在工业和信息化部网络安全管理局指导下，由工业和信息化部反诈中心在全国移动电话卡“一证通查”服务的基础上，联合互联网企业和电信企业推出的全国互联网账号便民查询服务。…
水利部：严厉打击违法分包、转包和挂靠资质等严重违法行为
　　人民网北京7月21日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，水利部副部长、部安全生产领导小组常务副组长刘伟平主持召开水利部安全生产领导小组全体会议暨直属单位安全生产视频会议。 刘伟平强调，今年以来水利安全生产总体保持持续平稳态势，但是水利安全形势依然严峻复杂，务必要时刻保持高度警觉，以战战兢兢、如履薄冰、如临深渊的危机感、紧迫感对待安全生产工作，警钟长鸣，常抓不懈，真正将风险隐患消除在事故之前。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部