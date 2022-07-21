人民网北京7月21日电 （记者许维娜）近年来，我国互联网健康险快速发展，聚焦带病体等人群正成为推动健康险市场的重要选择之一。

目前，市场上常见的健康险主要承保健康体人群，带病体人群可投的产品，多聚焦于特定的几个病种人群，或放宽部分投保条件。有专家表示，针对带病体等人群的保障和服务方案较为局限，困境亟待突破。

日前，水滴保险经纪有限公司与中华财险、永安保险联合推出全新重疾险产品，为创新健康险的市场准入和可及性提供了新的路径。

中华财险副总裁兼北京分公司总经理聂尚君表示，过去一两年，在保费增速疲软、市场同质化竞争严重的背景下，倒逼着销售平台及保险公司探索新模式。同时，年轻一代网民对于高质量、多样化的商业险需求日益增长，需要保险企业积极进行“供给侧改革”，适应并更好地满足线上客户的这些需求。

永安保险副总裁刘雄表示，目前，市面上存在着“保健康人，不保非标体”“保医保内，不保医保外”等供需错配现象，之前有大量老年人群、慢病人群看不懂健康告知、担心健康告知不全面从而造成理赔难等原因，放弃或不敢投保，“此次推出的健康险将免除健康告知，可以让用户享受更便捷、更智能的服务。”

水滴公司总精算师滕辉认为，要服务到更多人包括带病体人群，就要突破一些固有认知，“带病体人群的承保风险确实会相对高一些，但这是一个基数庞大的人群，我们认为可以通过扩大承保人群，来分散和降低相关风险，同时加强理赔端的科学核赔，将风险控制在可以承受的范围内。”

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