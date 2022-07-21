人民网记者 车柯蒙

近年来，我国小龙虾产业蓬勃发展，市场规模持续扩大。《中国小龙虾产业发展报告（2022）》显示，2021年，我国小龙虾产业总产值高达4221.95亿元。

在湖南省岳阳市，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江，优良的水质非常适合小龙虾生长。在这里，小龙虾不仅是人们餐桌上的“常客”，更是居民增收、带动当地发展的关键要素。岳阳市君山区通过苗种育优、规模生产、集中加工、双轨销售、创建品牌形成较完整的小龙产业链。全区小龙虾综合种养面积22.5万亩，预计产量4万吨，产值预计达到26亿元。目前，辖区内有小龙虾加工企业的年加工产能可以达到2.2万吨以上。

据养殖户介绍，今年的小龙虾消费市场火爆，整体呈现出供不应求的情况，6月中旬开始基本出于无虾的状况，小龙虾收购价相比于去年上涨了约60%，龙虾养殖户的总体收入高于往年

然而，受疫情影响，当地内水产品的生产、供给和流通等方面受到了影响。在生产方面，由于交通的限制，导致生产所需的饲料原材料上涨，投入成本加大，增加了养殖户的生产成本，压缩了利益空间。在销售方面，小龙虾上市主要是要保持新鲜，但疫情期间，交通的管控和人员流通限制，导致大量养殖户和销售商无法按照正常的情况制定购销计划，加大了保鲜暂养成本。

“眼下正是小龙虾制品生产加工旺季，原材料的库存却亮了红灯。”前不久，岳阳市君山区一家主营小龙虾加工企业的副总经理董祥每天都在为原料短缺而操心。

好在没几天，到处“抓虾”的董祥就等来了好消息。

“通过税收大数据和专业化经济分析，帮助该公司精准匹配到潜在供应商和销售客户，原材料、生产、销售一链打通。”国家税务总局岳阳市君山区税务局相关负责人施勇告诉人民网记者，通过税收大数据和专业化经济分析，税务部门精准匹配了当地两家潜在供应商，帮助这三家企业实现了产销对接，解决了该公司原材料供应不足难题。之后，又帮助该公司和下游企业取得联系，双方达成长期购销协议，目前已完成9500万元交易额。

“企业的生命线强不强，要看供应链产业链顺不顺，小龙虾一年中只有5月、6月两个月的收购季，税务部门利用税收大数据帮我们解决了原材料供应难题的同时，也帮我们开发了新客户。”董祥说。

产业链供应链畅通稳定对保障经济平稳健康发展具有重要意义。今年以来，国家税务总局组织各地税务机关充分运用税收数据，筛选出原材料短缺或产品销路不畅的企业名单，逐户了解其面临的购销困难和实际需求，并运用全国纳税人供应链查询系统，为有购销需求的企业寻找潜在供应商或采购商，帮助企业对接供需。

税收大数据盘活的不仅是岳阳的小龙虾产业。国家税局总局数据显示，今年5月以来，全国税务机关累计搜集原材料短缺企业信息5313户，匹配供应商23410户，帮助2214户企业实现购销金额67.38亿元。

(责编：赵竹青、高雷)