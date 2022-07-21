人民网北京7月21日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，在今日举行的2022世界动力电池大会上，工业和信息化部党组成员、副部长张云明表示，我国目前已形成涵盖基础材料、电芯单体、电池系统、制造装备的完整产业链，三元电池、磷酸铁锂电池的系统能量密度处于国际领先水平，在全国建成1万多个回收服务网点。

张云明强调，全球汽车产业绿色低碳转型进一步加速，我国动力电池产业正处于重要的战略机遇期。工业和信息化部将聚焦汽车产业转型升级、经济社会绿色低碳发展、碳达峰碳中和目标实现，深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，推动我国动力电池产业高质量发展。

一是加强关键技术创新。加快电池性能提升，加强新体系新材料研发布局，不断增强产业链竞争力。

二是提升安全管理水平。建立健全安全预警、事故调查等机制，完善安全技术标准，进一步提高产品一致性和安全性水平。

三是强化关键资源保障。支持企业加快资源开采、提炼等技术攻关，引导合理开发国内资源，推进无钴电池等技术研发应用。

四是健全回收利用体系。加快制定回收利用管理办法，完善相关标准体系，支持拆解、再生等技术攻关和推广应用。

五是优化产业发展环境。打造具有国际竞争力的产业集群，深化国际交流合作，实现互利共赢发展。

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