人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年银行业保险业运行发展情况。银保监会新闻发言人、法规部主任綦相在会上表示，总体来看，我国中小银行运行平稳，风险可控。针对个别机构暴露出来的风险问题，银保监会将坚持为民监管，稳妥有序推进中小银行风险处置，切实保障人民群众的金融财产安全，做到让人民满意，让社会放心。

“中小银行是我国银行业体系的重要组成部分，也是我国银行体系里面数量最多、最具发展活力的部分。目前，中小银行总资产96万亿元，占银行业总资产29%。其中，中小银行的‘三农’贷款和小微企业贷款分别占到银行业的39%和46%，为服务民营、小微，服务社区，推进乡村振兴，为支持国民经济高质量发展作出了积极贡献。因为种种历史原因，中小银行也积累了一些风险，受到了社会广泛关注。”綦相说。

綦相介绍，今年以来，银保监会牢牢把握稳中求进工作总基调，扎实推进中小银行改革化险，主要开展了以下几个方面的工作：

一是健全公司治理。推动党的领导和公司治理有机融合，目前大部分中小银行已经建立了“双向进入、交叉任职”领导体制。加大对股东股权的监管力度，推动引入合格股东，清退问题股东，优化股权结构。银保监会也在开展常态化股权和关联交易专项整治，重点打击掏空中小银行的违法股东和高管。

二是推动深化改革。深入推进农村信用社改革，按照因地制宜、“一省一策”原则加快改革进程。今年4月，浙江农商联合银行已经正式开业，标志着以省联社改革为重点的农信社改革步入了实质性推进阶段。

三是稳步推进风险处置。持续摸排中小银行实际风险底数，大力推进不良资产处置。上半年，中小银行累计处置不良贷款5945亿元，比上年同期多处置1184亿元。监管部门也支持兼并重组，优化市场布局，增强中小银行发展动力。特别是推动“一省一策”“一行一策”处置化解中小银行风险。

四是多渠道补充资本。资本是银行抵御风险的重要防线。今年以来，银保监会积极会同财政部、人民银行加快推动地方政府发行专项债券来补充中小银行资本。上半年，经国务院批准，已经向辽宁、甘肃、河南、大连四省（市）分配了1030亿元额度，同时指导中小银行统筹内源性资本补充，借助市场化补充资本，鼓励引进符合条件的各类社会资本，也包括外资，提高中小银行资本水平和质量。

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