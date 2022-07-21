中国上市公司协会“走进上市公司——人民网”交流活动现场。人民网记者 于凯摄

人民网北京7月21日电 （黄盛）今日，中国上市公司协会（以下简称“中上协”）“走进上市公司——人民网”交流活动在人民日报社新媒体大厦举办。中上协党委书记、执行副会长柳磊与中国联通、长江电力、三峡能源、中国电影、中国神华、中国建筑、金隅集团、中金公司、鸿远电子、交控科技、申万宏源、晶澳科技、碧水源、贝壳等上市公司代表参观了人民网，并围绕维护资本市场繁荣稳定、上市公司创新发展、增强公司声誉管理等话题进行了交流。

柳磊表示，中国上市公司协会将充分发挥好协会自律管理作用，通过深耕会员服务，切实成为上市公司与监管部门的沟通桥梁、上市公司自律管理的主要阵地、互学互鉴的交流平台、宣传高质量发展成效的重要窗口，努力推动形成上市公司高质量发展的大好局面。希望借助此次走进人民网的契机，加强市场主体与新闻媒体的有效对接，通过媒体赋能建立沟通机制，构建交流、对话的平台，畅通渠道。

人民网相关负责人介绍了人民网在加强党建引领、做精内容主业、扩大国际合作、引领内容科技、深化资本运营等方面的工作。人民网既是上市公司，也是“网上的人民日报”，是党和国家治国理政的重要资源和手段。一直以来，人民网高度重视对资本市场及上市公司的宣传报道，未来希望与中上协一同探索全媒体传播、内容聚发风控、资本运营、职业培训、智库咨询、数据共享等全领域的合作，携手维护资本市场繁荣稳定，助力我国经济实现高质量发展。

中国上市公司协会“走进上市公司——人民网”交流活动现场。人民网记者 于凯摄

多位参会上市公司代表在交流时表示，过去一年来，资本市场实现了“十四五”的良好开局，全面深化改革向纵深推进，市场的活力和韧劲进一步显现。在“建制度、不干预、零容忍”的理念引导下，上市公司质量得到较大提高，社会美誉度进一步增强。在资本市场中,新闻媒体的作用随着数字化延伸变得愈发重要，是投资人获取信息最重要的来源。希望在中上协的指导下，上市公司进一步加强与主流媒体的对接，做精主业，共同助力资本市场的高质量发展。

(责编：乔业琼、高雷)