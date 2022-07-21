生态环境部例行新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京7月21日电 （记者余璐）“全国碳市场启动一年来，市场运行总体平稳，截至2022年7月15日，碳排放配额累计成交量1.94亿吨，累计成交额84.92亿元。”在生态环境部今天举行的例行新闻发布会上，生态环境部新闻发言人刘友宾如是说。

刘友宾表示，全国碳市场是落实碳达峰碳中和目标的重要政策工具，是推动绿色低碳发展的重要引擎。全国碳市场于2021年7月16日正式启动上线交易。第一个履约周期共纳入发电行业重点排放单位2162家，年覆盖二氧化碳排放量约45亿吨，是全球覆盖排放量规模最大的碳市场。

“生态环境部高度重视全国碳排放权交易市场建设，积极稳妥推进制度体系、技术规范、基础设施建设、能力建设等各项工作任务，推动全国碳市场建设取得积极进展。”刘友宾介绍，?一是初步构建全国碳市场制度体系，形成了“配额分配—数据管理—交易监管—执法检查—支撑平台”一体化的管理框架。

二是碳市场激励约束作用初步显现。通过市场机制首次在全国范围内将碳减排责任落实到企业，增强了企业“排碳有成本、减碳有收益”的低碳发展意识，有效发挥了碳定价功能。

三是严厉打击碳排放数据弄虚作假行为。组织开展全国碳排放报告质量专项监督帮扶，向社会公开碳市场数据造假典型问题案例，有效发挥了警示震慑作用。

四是成为展现我国积极应对气候变化的重要窗口。全国碳市场不仅是我国控制温室气体排放的政策工具，也为广大发展中国家建立碳市场提供了借鉴，同时为促进全球碳定价机制形成发挥了重要作用，受到国际社会广泛关注。

“建设全国碳市场是一项复杂的系统性工程，是一项从无到有的开创性事业，目前仍处于起步阶段。”刘友宾谈到，下一步，生态环境部将坚持全国碳市场作为控制温室气体排放政策工具的工作定位。

“一方面，持续强化全国碳市场法律法规和政策体系，积极推动《碳排放权交易管理暂行条例》出台，并完善配套交易制度和相关技术规范。另一方面，强化数据质量监管力度和运行管理水平，建立健全信息公开和征信惩戒管理机制，加大对违法违规行为的惩处力度。再一方面，持续强化市场功能建设，逐步扩大全国碳市场行业覆盖范围，丰富交易主体、交易品种和交易方式。????”刘友宾说。

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