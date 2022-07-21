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我国动力电池产业发展走在世界前列

2022年07月21日18:49 | 来源：新华社
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“近年来，我们牢牢把握汽车产业变革趋势，牢牢把握动力电池是新能源汽车核心部件、汽车电动化转型主要引擎的核心要义和实践要求，推动动力电池产业发展走在世界前列。”7月21日上午，工业和信息化部副部长张云明在四川宜宾举办的2022世界动力电池大会开幕式上表示。

这是7月21日在四川省宜宾市拍摄的2022世界动力电池大会开幕式现场。 新华社记者 王曦 摄

2022世界动力电池大会由四川省人民政府、工业和信息化部共同主办，为期3天，是我国举办的首个世界级动力电池行业盛会。大会不仅全面展示了动力电池前沿技术和绿色低碳出行最新成果，还围绕“双碳”背景下的动力电池技术创新、供应链生态构建、回收利用等前沿热点展开研讨。

数据显示，2021年，我国动力电池装车量累计达154.5吉瓦时（GWh），同比增长142.8%，占全球总装车量的52.1%。今年上半年，我国动力电池装车量累计110.1吉瓦时（GWh），同比增长109.8%，继续保持高增长态势。在全球动力电池装机量前十大企业中我国占据6席。

张云明介绍，近年来，我国动力电池技术水平迅速提升、市场规模逐步扩大、全产业链协调发展、回收利用体系初步建立。当前，全球汽车产业绿色低碳转型进一步加速，我国动力电池产业发展正处于重要的战略机遇期。

7月21日，在2022世界动力电池大会动力电池绿色低碳出行展览会上，观众在用手机录制电动汽车换电过程。 新华社记者 王曦 摄

动力电池产业高速发展不仅培育了大批自主创新企业，也有力助推区域经济高质量发展。例如宁德时代新能源科技股份有限公司在四川宜宾投资640亿元建设的、年产235吉瓦时（GWh）全球最大单体动力电池生产基地正有序推进，在其带动下，宜宾已签约动力电池生态链项目70多个、总投资1800多亿元。

开幕式上，来自中国电池工业协会、松下控股集团、长安汽车、比亚迪、宁德时代等机构和企业的多位行业代表共同签署《2022世界动力电池大会（宜宾）宣言》，承诺加大研发投入、加速绿色发展，共同推进产业链、创新链、供应链、价值链融合发展。（记者卢宥伊、胡旭、冯家顺）

(责编：袁勃、牛镛)

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