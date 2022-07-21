人民网记者 杜燕飞

今年上半年，人民币贷款同比多增9192亿元；银行保险机构新增债券投资6.6万亿元，同比多增3.3万亿元；6月末普惠型小微贷款同比增长22.6%，综合融资成本继续下降；基础设施贷款增加2.6万亿元；居民消费贷款增加1589亿元；制造业贷款增加3.3万亿元，同比多增1.6万亿元，其中高技术制造业同比增长28.9%；21家主要银行绿色信贷余额18.6万亿元……

7月21日，在国新办举行的“2022年上半年银行业保险业运行发展情况”新闻发布会上，银保监会新闻发言人、法规部主任綦相表示，今年以来，银保监会全力支持稳住宏观经济大盘，着力防范化解金融风险，持续深化金融供给侧结构性改革，推动银行业保险业实现高质量发展。

上半年银行业保险业运行发展情况发布会现场。图片来源：国新网

加大对小微企业信贷支持力度

数据显示，今年上半年普惠型小微企业贷款整体上继续保持着快速增长的良好态势，到今年6月末，全国小微企业贷款余额55.84万亿元，其中普惠型的小微企业贷款余额21.77万亿元，同比增速22.6%，较各项贷款的平均增速高出11.69个百分点。有贷款余额客户数达到了3681万户，同比增加了710万户。今年上半年普惠型小微企业贷款增量达到了2.69万亿元，比去年同期多增2100亿元。

“这些数据反映出今年以来对小微企业贷款支持力度比去年总体是有所加大的。”綦相表示，但受疫情多点反弹和国际局势动荡等超预期因素影响，今年小微企业生产经营面临比较大困难，有效的信贷需求与以前相比有所下降。今年4月份，全国普惠型小微企业贷款余额环比下降了900多亿元。为此，银保监会召开座谈会、工作例会，印发42条助企纾困政策通知，督促引导银行统筹帮扶市场主体，帮他们纾困、防范信用风险，基本上稳住了对小微企业的信贷支持。5月份、6月份，普惠型小微企业的贷款增量分别达到3300亿元和9300亿元，扭转了4月份总量下跌的势头。

綦相介绍，下一步，银保监会将重点做好以下四方面工作：一是扩大信贷增量，继续抓好“两增”考核。做好月度监测，督促银行业金融机构完成全年普惠小微企业信贷计划，保持普惠型小微企业贷款快速增长势头。

二是稳住信贷存量。要跟踪监测小微企业等市场主体贷款延期还本付息政策的执行情况，督促银行业金融机构抓好政策落实，合理运用续贷、贷款展期、调整还款计划等方式为市场主体办理贷款延期，努力做到“应延尽延”。

三是提升服务质效。联合相关部门进一步深化信用信息共享，破解银企信息不对称的问题，加大对小微企业的支持力度，尤其是信用贷和首贷的支持力度。鼓励银行创新专属产品和服务，更好满足“专精特新”这一类中小企业的金融服务需求。

四是健全长效机制。主要着眼于提高服务动力和能力。对银行的小微企业金融服务做定期监管评价，督促银行机构抓好组织机构、资源配置、绩效考核、尽职免责、不良容忍、产品创新等方面问题的整改，做好制度完善和在基层的落地。

提升金融服务实体经济质效

“今年以来，银保监会围绕扎实稳住经济的一揽子政策，出台了多项细化实化政策举措，推动银行保险机构提升服务实体经济质效。”银保监会政策研究局负责人叶燕斐表示。

一是实体经济资金有效供给平稳增长。推动银行机构加快不良资产处置，腾出更多的信贷资源；多渠道补充资本，增强银行机构的资本实力。今年上半年，人民币贷款增加了13.68万亿元。同时，优化保险公司权益类资产配置安排，以多种方式为直接融资提供配套支持，6月末保险资金的运用余额达到24.46万亿元。

二是支持稳企业保就业成效明显。明确小微企业金融服务监管要求，特别是强化分类考核督促，提升小微企业金融服务覆盖面和可得性，满足新市民在创业就业、购房安居、教育培训、医疗养老等方面的金融需求。

三是不断优化重点领域金融服务。强化国家重大战略金融服务，支持重点项目和重大工程建设，扩大对制造业、科创企业的信贷投放，拓展科技保险服务。发展绿色金融，支持能源资源保供稳价。

四是助力脱贫攻坚和乡村振兴成果显著。严格落实“四个不摘”要求，过渡期内保持银行业保险业帮扶政策总体稳定，完善乡村振兴金融服务政策，推动加大“三农”重点领域信贷投放，鼓励开发乡村振兴保险产品。6月末，涉农贷款余额47.1万亿元，同比增长13.1%。

五是帮扶困难企业和个人取得积极进展。出台新一轮金融帮扶纾困政策，鼓励银行机构对因疫情暂时遇困的中小微企业、个体工商户、货车司机等贷款实施延期还本付息，延期贷款不单独因疫情因素下调风险分类，不影响客户征信、不收罚息。推动银行机构及时满足住宿餐饮、零售、文化旅游、交通运输等受疫情影响严重行业的合理融资需求，努力实现相关行业贷款稳步增长。

“下一步，银保监会将抓好抓细各项政策落地，支持稳定宏观经济大盘和经济高质量发展。”叶燕斐表示，推动金融供给提质增效，继续满足实体经济有效融资需求；加强薄弱环节金融服务，支持保居民就业保市场主体；强化产业转型升级金融支持，激发经济发展新动力；支持基础设施和重大项目建设，助力扩大有效投资;着力疏通国民经济循环堵点，支持构建新发展格局。

持续加大风险防控力度

数据显示，截至6月末，银行业保险业总体运行稳健，风险抵御能力持续增强，银行业资本和拨备水平、保险偿付能力充足，有序推进高风险中小银行和保险、信托机构风险处置。初步统计，二季度末，商业银行拨备覆盖率203.8%，资本充足率14.87%。目前，保险公司平均综合偿付能力充足率224.2%，保持了较强的风险抵御能力。

谈及拆解高风险影子银行问题，银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示，我国高风险影子银行呈现出与全球其他经济体不同的特点。主要体现在类信贷，类信贷影子银行本质是贷款，但未按贷款监管，而且透明度较低，资金池运作是影子银行最大风险隐患。

“对此，银保监会坚决清理借金融创新的名义，实质开展脱实向虚、乱加杠杆、监管套利等现象，弥补监管制度短板，对违法违规行为严肃问责，压降类信贷影子银行规模。”刘忠瑞说，经过努力，我国类信贷影子银行规模较历史峰值大幅压降超过25万亿元，野蛮扩张势头已经得到遏制。截至6月末，银行同业理财由高峰时的超过6万亿元压降至百亿元左右，信托贷款较年初减少0.39万亿元，银行同业特定目的载体投资保持下降趋势。

“下一步，银保监会将继续严防类信贷影子银行反弹回潮，严禁多层嵌套投资、资金空转、脱实向虚、伪金融创新行为等，把所有金融活动纳入监管，统一同类机构和产品监管标准，建立影子银行的风险分类、风险权重、资本拨备计提等标准。”刘忠瑞表示。

值得一提的是，中小银行是我国银行业体系的重要组成部分，也是我国银行体系里面数量最多、最具发展活力的部分，为支持国民经济高质量发展作出了贡献。但因为历史原因，中小银行也积累了一些风险，受到了社会广泛关注。

“今年以来，银保监会推进中小银行改革化险，推进不良资产处置。上半年，中小银行累计处置不良贷款5945亿元，比上年同期多处置1184亿元。监管部门也支持兼并重组，优化市场布局，增强中小银行发展动力。特别是推动‘一省一策’‘一行一策’处置化解中小银行风险。”綦相介绍，银保监会还会同财政部、人民银行加快推动地方政府发行专项债券来补充中小银行资本。上半年，经国务院批准，已经向辽宁、甘肃、河南、大连四省（市）分配了1030亿元额度，同时指导中小银行统筹内源性资本补充，借助市场化补充资本，鼓励引进符合条件的各类社会资本，也包括外资，提高中小银行资本水平和质量。

“总体来看，我国中小银行总体运行是平稳的，风险是可控的。针对个别机构暴露出来的风险问题，银保监会将稳妥有序推进中小银行风险处置，切实保障人民群众的金融财产安全。”綦相表示。

(责编：乔业琼、高雷)