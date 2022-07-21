原标题：折叠屏手机赛道火热，国产品牌成市场消费新宠

当下，兼具大屏与便携性的折叠屏手机，正在成为人们消费的新时尚。除苹果以外，华为、OPPO等国产手机玩家均已悉数入场，纷纷推出自己的折叠屏手机，让这一细分赛道异常火热。

据研究机构DSCC报告统计，2022年第一季度，全球折叠屏智能手机总出货量为222万部，较去年同期增长571%，出货量同比大增近6倍。同时，DSCC预计，折叠屏手机产品在2022年将迎来大幅扩张，全年全球出货量将增加107％，达到1600万台。中信证券也做出预测：2025年全球折叠屏手机出货量有望超6500万台。

折叠屏手机在中国市场的销量数据，也同样乐观。市场研究机构Counterpoint Research发布的数据显示，中国折叠屏市场有望在2022年增长225%，出货量有望达270万。该机构合伙人和研究副总裁彼得理查德森表示，到2025年折叠手机将占高端市场的40%-50%。

进入2022年之后，折叠屏手机从尝鲜走向常用，业内称之为“折叠屏元年”。折叠屏手机行业为何突然火爆，这背后有何原因？细究起来，大致有三个方面：

从需求来看，电子产品消费者一直希望通过最小的产品体积承载最多的功能，满足自身衣、食、住、行、用等各方面的需求。其中，视频、游戏等学习与娱乐活动，对大屏应用的需求较高。为了获得更好的体验，消费者对大尺寸屏幕的偏爱往往没有止境。而此时折叠屏手机的出现，刚好满足了这一需求，自然受到了消费者的青睐。

从市场竞争来看，当前的智能手机市场竞争异常激烈，各大手机企业大多希望求新求变，以期占据市场有利地位。与此同时，折叠屏手机自带光环与热度，很快成为手机企业们追求差异化设计的理想方案。可以说，是手机市场选择了折叠屏手机。

从出品企业看，各大手机品牌纷纷向高端化发起冲击，大家以往比拼的是芯片、拍照功能、屏幕尺寸、刷新率等指标，现在除了高端芯片之外，其他技术一般都已在手机上获得普及与应用，难以支撑手机品牌势能的提升。而折叠屏手机这一新形态的出现，成为展示手机企业综合实力的重要载体，也成为手机品牌向高端化进击的新领域。

放眼折叠屏赛道，各大玩家的产品各有侧重，京东商城提供的数据显示，2022年1月1日至6月20日期间，OPPO Find N销量持续攀升，成为京东自营的折叠屏品类销量冠军。事实上，该款产品并非市场上首款亮相的折叠屏产品，却凭借其独特的亮点赢得了消费者的认可。

区别于市场上折叠屏手机的主流尺寸方案，OPPO Find N另辟蹊径，全新定义了折叠屏的黄金折叠比例，有效兼顾了小屏便携和大屏沉浸的消费者需求。OPPO Find N的外屏采用5.49英寸，18:9比例的OLED屏幕，带来单手操作的便利体验；内屏则采用7.1英寸，9:8.4的屏幕比例，展开初始即为横屏状态，无需再调转90°，更符合人眼直觉，也让消费者的大屏沉浸感更加专注。

据了解，为了找到理想化的产品尺寸，OPPO团队曾先后设计26版整机方案，制作120余个模型机，针对200余个用户进行了10余次调研，最终才得以确定成形。

在使用场景上，OPPO Find N探索出超越直板机的全新使用体验，为人们的工作与生活提供了新的可能。多角度自由悬停是这一折叠屏手机出众的特色功能，支持悬停观影、悬停音乐、悬停会议、悬停健身、悬停视频通话、悬停影像等众多场景。例如悬停观影，上半部分屏幕可以照常播放视频，而下半部分屏幕则变为触控板，在吃饭或者其他场景下能够成为消费者的私人影院，增添了手机的娱乐性和实用性。

一键多搜功能是OPPO Find N受到消费者欢迎的另一个原因。当消费者进行购物软件比价、定机票酒店或浏览信息时，只要一次搜索，即可同时呈现多个相关APP的搜索结果。

除此之外，对整个折叠屏手机行业而言，最大的痛点与槽点是屏幕折痕，而其背后的支撑技术是铰链。相比于传统的U型铰链，水滴型铰链的结构更复杂、成本也更高，能够实现更大的屏幕弯折半径和更高的屏幕平整度。

而OPPO Find N历经4年6代，对水滴型方案做出进一步的优化与改进，自主研发出具备400+处精度管控、单个零件的加工精度最高达0.01mm的全球首款精工拟锥式铰链。其中，OPPO Find N所采用的拟锥式铰链中的铰链构件，历经16 种方案迭代，7套模具的验证优化，其所涵盖的超过136个构件精密契合，不仅实现了屏幕的顺畅开合，稳固支撑不同角度的悬停，还最大化地做到了对折痕的隐藏。不仅如此，OPPO Find N还通过了20万次开合测试，获得德国莱茵实验室的折叠无忧认证，拥有领先的铰链耐用品质。

硬核实力和卓越体验的背后，是科技企业对于技术的持续研发与长期投入。仅在折叠屏应用生态领域，OPPO将持续投入3亿元，以降低折叠屏应用生态的适配开发成本，致力于开发出领先的创新交互体验。2019年，OPPO承诺会在3年时间里投入500亿元用于研发，希望实现底层硬件技术上的进步与突破。

对于企业而言，体现硬核技术的一个突出指标就是专利。OPPO在全球范围内的专利申请总量超过8万件，全球授权数量超过4万件。其中，发明专利申请数量超过7.2万件，发明专利申请在所有专利申请中占比90%。据世界知识产权组织(WIPO)发布 2021 年国际专利条约(PCT) 申请数量排行榜，OPPO全球排名第6位。仅是OPPO Find N的铰链设计，就涵盖了多达125项专利技术。

如今，创新已经成为中国科技企业的共识，国产手机正凭借更扎实的技术与体验的创新，为消费者创造出更多工作与生活的可能性，也最终赢得了越来越多的认可。

在智能手机行业，华为、OPPO等中国高科技企业正在加大自主研发力度，通过提高产品定义的自主性，整合供应链，不断为全球消费者提供更多更优质的产品，以满足人们对美好生活的期待。

(责编：曹淼、李源)