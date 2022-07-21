生态环境部例行新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京7月21日电 （记者余璐）“今年上半年，全国共审批4.78万个项目环评，涉及总投资超过8.4万亿元，同比上升28.9%。”在生态环境部今天举行的例行新闻发布会上，生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全如是说。

刘志全介绍，今年以来，生态环境部坚持稳中求进工作总基调，自觉把生态环保工作放在经济社会发展大局中考量，坚决扛起生态环境部门在稳经济大盘这个大局中的责任，守牢生态环境底线，主动担当作为。

一是印发实施《关于做好重大投资项目环评工作的通知》，提出一系列服务措施和创新举措，要求各级生态环境部门切实依法做好重大投资项目环评保障。

二是依托环评审批“三本台账”全力服务重大项目环评。上半年，生态环境部共审批重大项目环评文件91个，其中铁路、水利、交通重大基础设施和煤炭保供等项目45个，涉及总投资约7000亿元。完成20个煤矿项目环评审批，涉及新增产能1.25亿吨/年；完成引江补汉、环北部湾广东供水工程、淮河入海二期等重大水利工程环评文件审批，有力推动引江补汉等工程开工建设；完成雄忻高铁、沪渝蓉沿江高铁等7个铁路项目环评审批，涉及总投资4800亿元。

三是持续推进环评与排污许可改革。印发《“十四五”环评与排污许可工作实施方案》，加速推进改革顶层设计，制定“十四五”时期环评与排污许可工作的施工图，明确了五个方面共18项任务。加快生态环境分区管控落地应用，在全面完成省、市两级生态环境分区管控方案发布实施的基础上，指导各地深入推进应用，并依托信息系统探索数字化、智能化应用模式，服务重大项目落地，助力经济高质量发展。

此外，全面推行排污许可“一证式”管理，出台排污许可证电子证照标准，实现“单点登录、一网通办、跨省通办、全程网办”。精简排污许可证变更程序，5日内办结率由56%提高到94%。组织全国开展排污许可证质量和执行报告提交率“双百任务”。目前已将335.68万个固定污染源纳入排污许可管理，相比2021年年底，新增固定污染源31.9万个。

“下一步，生态环境部将继续指导地方各级生态环境部门，全力做好重大投资项目环评保障，创新服务方式，提高审批效率。同时在环评审批中坚持生态优先、绿色发展，守住生态环境底线。”刘志全说。

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