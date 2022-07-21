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共享数字发展红利 短视频平台助力残障人士开启新生活

人民网记者 夏晓伦
2022年07月21日19:49 | 来源：人民网
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“当当当当……”每当这样的节奏一响起，不少人都会浮现师徒四人取经的经典电视画面。86版《西游记》，是无数“80后”“90后”的共同回忆。

日前，由北京山水民乐团演绎的西游记片头曲唤起了不少网友的童年记忆，让大家直呼过瘾。二胡、古筝、琵琶、笛子等乐器的巧妙配合，加上女高音的点睛之笔，为曲子添加了新的味道，同时也赋予了这首歌不一样的视听感受。

据了解，北京山水民乐艺术团，是一支由“80后”“90后”残障人组成的民族器乐兼顾声乐的专职乐团。从北京，到西安，辗转丽水，再回到北京，成员们相互携手走遍大江南北，传播传统文化。他们曾登上过国家大剧院的舞台，也被多个国家大使馆邀请演出。

这样一个优秀的传统民乐艺术团，在发展过程中也曾面临困境，一度处于解散的边缘。幸运的是，直播、短视频等新业态的普及，让山水民乐艺术团开始探索新的舞台，借力短视频直播，乐团在线上“重启”。转“战”短视频平台后，乐团不但实现了再就业，通过直播保障了生活来源，还获得了更多被邀请登台的机会。

通过短视频平台，数以万计的听众为山水乐团留言、点赞。即使目不能视，耳不能闻，他们也用音乐呈现出了江湖武侠、民间神话的瑰丽世界。

记者了解到，在快手平台上，像北京山水民乐艺术团这样的特殊用户还有很多。对此，有专家表示，身处数字经济时代，短视频直播平台给了残障群体更多展现自我的机会，他们在短视频和直播中被看见、被理解，并通过创业、就业变得更加自信。

数据显示，中国各类残疾人总数已达8500万，创业与就业是残疾人融入社会、实现人生价值的重要途径。数字经济时代，为残疾人打破传统提供了更多的可能。全国各地则开展多样化的手工技能培训，丰富残疾人就业方式，让他们更好地融入社会，实现人生价值。

在南京残疾人托养服务中心，红绿蓝残疾人直播短视频孵化基地于近日成立，它是一个帮扶残疾人就业的开放式平台；在连云港市四叶草助残服务中心的残疾人电商直播基地，助残直播间目前吸纳了十多名有主播能力的残疾人；在宿迁市宿豫区，宿迁电子商务产业园搭建了残疾人就业创业孵化平台，每年为30余名残疾人实现创业梦、就业梦……

在各地开展扶残助残行动的同时，短视频平台也发挥自身优势，在助力残障人士创业就业方面持续行动。

据快手相关负责人介绍，平台重点围绕国家倡导各行各业解决残疾人就业的主旋律发起“点亮行动”，通过“线上课程+线下实战+长期陪伴”的形式，为残障群体开展网络直播带货和电商培训，打造优秀的带货主播，并联合站内主播开展系列助残行动，共同探索短视频和直播时代残疾人就创业新机遇，通过长效机制来带动残障人士就业和创业。

此外，快手还倡导残健融合理念，通过捐建双创园和直播电商基地，发起系列公益助残活动，让广大用户进一步了解、理解残障群体，创造更加包容和谐的社会氛围。

上述专家表示，短视频平台正在不断探索助残就业新模式，全社会的扶残助残意识将得到进一步增强，更多的残疾人群体也将共享数字时代发展成果，并用自己的辛勤与智慧创造人生价值。

(责编：乔业琼、高雷)

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