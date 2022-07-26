本报记者 孔德晨

今年上半年，江苏省连云港港累计出口车辆8.22万台，同比增幅22.27%，外贸出口量稳居全国沿海港口前列。图为连云港港东方公司码头58泊位，远洋滚装轮停在泊位上装载出口车辆。

王 春摄（人民视觉）

湖北省宜昌市秭归县支持外贸食品加工企业发展黄桃产业，将当地丰收的黄桃加工成罐头，出口到欧洲和美国等国外市场。图为工人在秭归县屈姑国际农业集团黄桃深加工车间生产线上忙碌。

聂 爽摄（人民视觉）

程 硕制图（新华社发）

打单、备货、订船，这两个月，从事跨境电商业务的汤升格外忙碌。“我在亚马逊平台上从事工具类产品的销售，今年第一季度，受原材料价格上涨、国内部分地区疫情等因素影响，业务情况不太理想。”汤升说，“但在五六月份，我们迎来了备货高峰，最忙的时候港口很拥挤。虽然忙，可我特别高兴！”

据海关统计，今年上半年，中国货物贸易进出口总值同比增长9.4%。特别是5、6月份，迅速扭转了4月份增速下滑的态势，进出口增速逐月回升，外贸呈现出触底反弹、“V”型反转的特点，为全年外贸保稳提质打下坚实基础。

多个“新高”很亮眼

今年一季度，中国外贸进出口总额同比增长10.7%，实现平稳开局。然而，受疫情冲击，4月份外贸出现下滑，引起海内外高度关注。全力稳外贸，5月份进出口总额同比增长9.5%，6月份同比增长14.3%。

中国外贸不仅实现逆势上扬，还创出了两个“新高”。

“上半年，全国货物进出口总额198022亿元，创下历史新高。再看6月当月，进出口总额超3.7万亿元，其中出口总额超2.2万亿元，这两个数据也是月度额的历史新高。”商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所所长梁明对记者说，“这样的成绩非常亮眼，充分体现了中国外贸有竞争力、有韧性。”

增速向上攀的同时，外贸质量也稳步提升。

一般贸易进出口比重持续扩大。上半年，中国一般贸易进出口12.71万亿元，增长13.1%，占全国外贸进出口总值的64.2%，同比提升了2.1个百分点。同期，加工贸易进出口4.02万亿元，增长3.2%。

对主要贸易伙伴进出口保持增长。上半年，中国对东盟、欧盟、美国分别进出口2.95万亿元、2.71万亿元和2.47万亿元，分别增长了10.6%、7.5%和11.7%。同期，中国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%。

外贸经营主体活力进一步增强。“上半年，我国有进出口实绩的外贸企业50.6万家，同比增加5.5%。”海关总署新闻发言人李魁文说，“同期，外商投资企业进出口6.75万亿元，增长2.1%；国有企业进出口3.2万亿元，增长15.2%。”

主要产品进出口平稳增长。上半年，中国机电产品进出口9.72万亿元，增长4.2%，占全国外贸进出口总值的49.1%。同期，劳动密集型产品出口1.99万亿元，增长13.5%，占出口总值的17.8%。

截至今年6月，中国外贸进出口已连续8个季度实现同比正增长。“尤其5、6月份的逆势上扬，说明即便受到一定的外部冲击，中国外贸也可以迅速调整恢复，具有强大的活力。”梁明说。

外贸企业信心增

进出口总额逐月回升，这是怎么做到的？

需求增加、市场预期转好让外贸企业更有信心。“从我们的角度看，5、6月份的火爆主要来自国际市场需求的上涨。”汤升告诉记者，亚马逊平台在每年6-7月都有会员日促销活动。由于旺季海运一般需要30-40天的船期，今年亚马逊公布具体时间后，他提前一个半月就备好了货。“今年的会员日订单多了不少，我在广州这边的港口也看到物流一派繁忙的景象。”汤升告诉记者，之前集装箱“一箱难求”的情况已得到改善，海运费价格相比最高点下降了不少，从约1千克30元人民币降到了现在18元左右，外贸企业的成本压力缓解。

得益于宏观经济大盘的稳定，国内生产需求潜力足，为进口增长提供了有力支撑。李魁文介绍，上半年，中国铜材、基本有机化学品、集成电路等中间产品进口分别增长16.2%、7.9%和5.5%。

部分区域进出口迅速恢复，有力稳住了外贸基本盘。5月份，长三角、珠三角、东北地区进出口同比分别增长4.8%、2.8%和12.2%，6月份增速进一步回升到14.9%、6.4%、12.8%。

梁明认为，4月份增速下滑主要受国内部分地区疫情影响，以上海为例，4月份出口额下降了43%。“好在这些地区很快克服了疫情影响，月度外贸进出口增速由负转正、恢复向好，在展现地方外贸发展强大韧性的同时，也有力保住了全国外贸稳定增长的基本盘。”梁明说。

“V”型反转离不开国家政策“托举”。以保障物流畅通为例，李魁文介绍，海关总署在全国范围推进进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”试点，并开展疫苗通关全流程监控，提前验核企业申报资料，实现新冠疫苗“零开拆”“零等待”。

“5月份中国出口快速反弹，实际上是疫情后的恢复性增长。”中国世贸组织研究会副会长霍建国说，“这背后离不开国家集中力量突破困扰外贸出口的不利因素，比如开辟绿色通道，保证外贸企业优先发货等。整体上，复工复产和打通物流的政策是见到实效的。”

“保稳提质”不松劲

5、6月份外贸进出口增速令人欣喜，下半年这一增长态势能否延续？

“总体看，下半年外贸会保持适度增长，正常情况下会高于国民经济的增长速度，为拉动经济增长作出贡献。”霍建国分析，从外贸层面来看，随着国家稳经济一揽子政策措施落地见效、外部需求的进一步释放，再加上海运、物流的畅通，外贸进出口增速有望保持在8%到10%之间。

李魁文说，新冠肺炎疫情和国际环境更趋严峻复杂，中国外贸发展仍面临一些不稳定不确定因素，保稳提质还面临不少压力。“海关总署出台了促进外贸保稳提质十条措施和进一步助企纾困降成本若干措施，各地海关也结合关区实际和企业诉求，提出了854条的细化支持举措，全力支持外贸稳增长。”

在梁明看来，下一阶段推动外贸保稳提质是工作关键。“外贸保稳提质是对出口和进口的双向要求。”梁明说，“外贸保稳提质的基础在于保‘稳’。这个‘稳’有两个含义，一是保持我国进出口规模的稳定，二是保持我国进出口国际市场份额的稳定；其次，外贸保稳提质的关键在于提‘质’。所谓提质，就是要提高我国外贸发展的质量和效益，必须推动贸易的高质量发展，实现高水平对外开放。”

在促进产业链供应链稳定方面，还应做好重点产业链供应链“白名单”企业通关保障工作。李魁文介绍，海关总署推进粮食进口便利化和来源多元化，完成缅甸玉米、马拉维大豆、巴西玉米和花生等输华检疫要求议定书签署，并助力铁矿石、棉花等大宗商品进口，保障国内供给。

此外，持续优化口岸营商环境也是重点任务。目前，海关总署在全国10个城市开展为期5个月的促进跨境贸易便利化专项行动，联合国家相关部门推出10条便利化举措。深化国际贸易“单一窗口”建设，巩固压缩整体通关时间成效。落实“放管服”改革，指导9万余家企业以“多证合一”方式办理报关单位备案。推进全业务领域一体化改革，贸易便利化水平进一步提升。

一系列稳外贸举措落地生效，激发了市场主体活力。今年上半年，海关总署完成7.37万家进口食品境外生产企业在华注册工作；压缩出口食品生产企业备案办理时限，备案企业2.35万家；加快审核知识产权海关保护备案申请，新增备案1.07万件，同比增加58%；对企业内销加工贸易货物暂免征收内销缓税利息，惠及企业1.46万家。

“中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，外贸仍有望继续保持稳定增长。”李魁文说。

(责编：牛镛、袁勃)