本报记者 王俊岭

位于海南海口江东新区起步区的海南能源交易中心大厦是集智慧、科技、低碳、高效为一体的“智慧办公场所”，为用户提供舒适的办公环境。图为大厦施工人员对楼内绿植进行更换。

孙士杰摄（人民视觉）

山东青岛西海岸新区依托移动互联网、云计算、大数据、车联网等先进技术和理念打造“智慧公交”，助力市民绿色出行。图为青岛真情巴士集团智慧公交指挥中心调度员在实时查看车辆运行情况。

张进刚摄（人民视觉）

5G无人巡逻车在云南丽江古城进行巡逻作业。

新华社记者 王冠森摄

最近公布的《“十四五”新型城镇化实施方案》（简称《方案》）确定了到2025年新型城镇化建设的路线图。其中，借助第五代移动通信（5G）等技术推动城镇智慧化改造格外引人关注。

多位业内人士表示，数字技术的快速发展和普及为智慧城镇发展打开了新空间，有助于提高城乡居民生产、生活各环节的质量和效率，缩小城、镇、乡、村之间的差距。未来，在大数据、云计算、物联网、人工智能等信息技术和产品的支持下，智慧城镇建设将进一步激发城镇化发展动力、提升居民生活水平。

技术新，基础设施上台阶

目前，中国生活在城镇的人口已达9亿多人，今后还将继续增加。许多人想知道，智慧城镇有啥不一样？

智慧城镇建设，想城市居民所想。对家住上海的曹佳炜来说，以前每次开车出行都担心不能顺利找到车位。“去趟商场，经常要绕上几圈才能找到一个车位，有时甚至一半的出行时间都花在这上面。”曹佳炜说，自己觉得智慧城市应该着力解决好“停车难”问题。

令曹佳炜开心的是，上海这两年推出了“上海停车App”，运用5G、人工智能视频识别、区块链等技术，实现了预约停车、车位导航、停车管理、智能缴费、车辆充电等多重功能，大大方便了出行。“现在室内停车场尤其是地下停车场，手机信号质量明显改善了，很多方面都在同步提升。”他说。

智慧城镇建设，圆乡村居民所盼。51岁的张素梅生活在河南焦作一个小乡村里。一直以来，她既希望能畅快地网购，又担心网上购买的生鲜水果或海鲜配送到自己家时间过长或途中损坏。不过，从去年开始，张素梅明显感觉到快递配送的时间变短了，冷链运输基本能做到当日达或次日达。

“我了解了一下，工作人员说配送变快是因为县里的物流企业依托大数据进行了全自动化操作、实时发布指令，服务半径更大，配送效率更高，每一个物流环节的信息都能通过手机软件进行查询。”张素梅说，城镇的智慧化程度高了，即便住在乡村也能受益。

在新型城镇化建设中推进智慧化改造，背后是相关基础设施的提升。工信部信息通信管理局负责人王鹏介绍，今年上半年，中国加快推动信息通信技术与经济社会各领域融合，千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力，5G基站数累计开通185.4万个，实现“县县通5G、村村通宽带”，网络时延和丢包率大幅下降，5G和千兆光网融合应用加速向工业、医疗、教育、交通等领域推广落地。同时，互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务成为电信业发展重要动力，上半年共完成新兴业务收入1624亿元，同比增长36.3%。

清华同衡规划设计研究院智慧城市研究所副所长王飞飞对本报记者说，截至2021年末，全国常住人口城镇化率达到64.72%，城镇管理水平不断提升。特别是5G基站、光纤等数字基础设施的提升，为智慧城镇的规划建设提供了成熟的经验、技术和产品，为智慧城市、智慧乡镇发展带来了更多可能性、打开了更多空间。

效率高，政务服务更贴心

今后如何推进智慧化改造？《方案》作出了明确部署——

推行城市数据一网通用，建设国土空间基础信息平台，因地制宜部署“城市数据大脑”建设，促进行业部门间数据共享、构建数据资源体系，增强城市运行管理、决策辅助和应急处置能力。

推行城市运行一网统管，探索建设“数字孪生城市”，推进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造，部署智能交通、智能电网、智能水务等感知终端。

推行政务服务一网通办，提供市场监管、税务、证照证明、行政许可等线上办事便利。

推行公共服务一网通享，促进学校、医院、养老院、图书馆等公共服务机构资源数字化，提供全方位即时性的线上公共服务。

与此同时，《方案》还提出推动城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护；以需求为导向逐步推进5G网络和千兆光网向乡村延伸；发展联结城乡的冷链物流、配送投递、电商平台和农贸市场网络等举措。

城镇智慧化程度提升，意味着政府部门在服务居民生产生活时效率更高。

在广西玉林，电子办税让企业第一时间享受到了各项惠企政策。“现在业务办理非常方便。在玉林市经济开发区智慧办税厅，我通过掌上平台不到5分钟就完成了填单申请，优惠的税费当天就到账了！”玉林市好邦医疗设备有限责任公司财务负责人黄媛玲在体验智慧办税服务后赞不绝口。今年以来，玉林市税务部门依托税收数据云平台，将非接触式办税缴费事项拓展至233项、5分钟办结清单事项扩大到30项，为企业节约了大量时间。

在山西大同，数字技术为政务热线效率提升注入强劲动能。据了解，大同市12345热线在实现“接诉即办”过程中，热线话务员需要在短时间内将大量具体诉求问题准确分转至相关部门。如何在来电高峰期避免群众等待时间过长，始终是一个难题。为此，京东科技借助自身语音语义、知识获取与推理、人机对话与交互等人工智能技术，打造新一代大同12345市民服务热线。目前，该热线接通率已提升至100%，话务员的单次服务时长缩短了31.2%。

商机多，创新发展空间大

作为推进“十四五”新型城镇化的重要方向，智慧城镇建设对企业来说蕴藏着广阔的发展空间。

有的发力云计算。华为云中国区总裁张修征说，中国县域层面的数字化市场空间巨大，诸多县城处在智慧化建设起步阶段。为此，华为云正积极提供“一城一云”的创新服务，助力“十四五”新型城镇化建设。“达州市大竹县是四川省新型智慧城市示范试点之一。我们通过将大竹县主城区10万多个各类设施的信息进行确权和入库，基于华为大竹云计算数据中心为其打造了‘智慧城管平台’，大大提升了当地城管部门对占道经营、夜市噪音、绿化带损坏等民生难题的治理效率。”张修征告诉本报记者。

有的深耕人工智能。“在陕西数字市镇的建设中，我们通过人工智能摄像机来进行人型识别，比如在人们特别是儿童接近水渠、河道时触发智能警报。”旷视科技运营商业务负责人对本报记者表示，数字化、智能化是新型城镇化建设中的重要一环，旷视科技正按照《方案》指明的方向，积极运用AIoT（人工智能物联网）技术，打造数字感知能力，提供一系列便民、利民的数智化服务。

有的聚焦数字安全。360集团创始人周鸿祎表示，智慧城镇将汇聚包括智慧交通、智慧电网、大数据中心、数以亿计的物联网设备、数字化终端等诸多基础设施。“数字技术为智慧城镇提供了无限的想象空间。但与此同时，数字化程度越高，数字安全挑战也越大。相关行业企业需要与时俱进，将安全体系与数字体系融合，构建真正面向智慧城镇的新一代安全能力框架。”周鸿祎说，360集团将以自身数字安全能力体系为智慧城镇保驾护航。

“从《方案》来看，在新型城镇化过程中进行智慧化改造，将涉及5G网络、大数据计算、数字孪生、物联网等诸多方面。改造过程不仅可以提升城镇的居住与服务体验，而且更加丰富、多元的智慧化应用场景也将促使相关企业获得更多商机，推动创新发展再上一个台阶。”王飞飞说，智慧城镇建设是一个系统性工程，不同领域彼此关联、相互依托，关键在于坚持以人为核心。相信智慧城镇将会更好地满足人的衣食住行、安居乐业需求，助力经济实现更高质量的动态循环。

(责编：牛镛、袁勃)