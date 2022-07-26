本报北京7月25日电 （记者刘志强）记者从25日举办的交通运输部专题新闻发布会上了解到：目前，以国家高速公路为主体的高速公路网络已经覆盖了98.8%的城区人口20万以上城市及地级行政中心，连接了全国约88%的县级行政区和约95%的人口；普通国道基本覆盖县级及以上行政区和常年开通的边境口岸，有效连接了重要乡镇、产业园区、交通枢纽以及旅游景区等。

据介绍，国家公路网包括国家高速公路网和普通国道网，是国家综合立体交通网的基础和主骨架的重要组成部分。截至2021年底，国家高速公路已建成11.7万公里，普通国道通车里程达25.77万公里。国家发改委、交通运输部日前联合印发的《国家公路网规划》提出，到2035年，国家公路网总规模将达约46.1万公里，其中国家高速公路约16.2万公里，普通国道约29.9万公里。

会上还介绍了农村公路高质量发展的有关情况。农村公路总里程从2011年底的356.4万公里增加到2021年底的446.6万公里，10年净增了90多万公里。

近年来，公路建设技术创新成果丰硕，以数字化地图、地质遥感、计算机辅助设计和仿真、北斗系统应用等为代表的公路勘察设计技术正持续进步；软土、黄土、冻土以及沙漠地区公路修筑技术不断成熟和完善；超大跨径桥梁以及山岭区超长隧道、海底沉管隧道、大直径盾构隧道等相关技术和装备不断取得突破。下一步，相关部门将按照规划目标任务，从推进重点项目落地实施、加强与其他交通方式的协调衔接、提升公路建设绿色智能水平、推动公路设施网络更加安全可靠等方面入手，着力推动构建现代化、高质量的国家公路网。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 01 版）

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