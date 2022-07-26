本报北京7月25日电 （记者吴秋余）人民银行、文化和旅游部近日联合印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》（以下简称《通知》），以发挥多方力量，促进文化和旅游行业恢复发展。

《通知》强调，要切实改善对文化和旅游企业的金融服务，稳定从业人员队伍，促进文化和旅游行业尽快恢复发展，发挥文化和旅游行业在加快构建新发展格局、推动高质量发展中的重要作用，满足人民群众对美好生活的需要。同时，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，保持流动性合理充裕，运用再贷款、再贴现等货币政策工具，引导银行业金融机构改善和加强对文化和旅游企业的信贷服务。鼓励各级文化和旅游行政部门加大对受疫情影响的企业提供贴息支持，发挥政府性融资担保体系在降低文化和旅游企业融资成本中的作用。

《通知》要求，各级文化和旅游行政部门要发挥行业主管部门的优势，制定受疫情影响暂遇困难企业名单。人民银行及其分支机构会同各级文化和旅游行政部门，组织银行业金融机构了解企业融资需求，与名单中的企业对接。银行业金融机构要积极支持文化和旅游企业抵御疫情影响，通过创新产品等多种方式，完善对文化和旅游企业的信贷供给体系。

《通知》提出，要进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，加大对符合条件的文化和旅游企业发行债券的支持力度。探索建立文化和旅游企业资产及产品评估体系，支持盘活文化和旅游企业资产。鼓励采取多种措施稳定文化和旅游行业从业人员队伍，改善对文化和旅游行业从业人员的征信服务。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 02 版）

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