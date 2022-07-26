本报记者 罗艾桦

老街常新的永庆坊，“绣花功夫”留住了广府风情和人文积淀；粤港澳大湾区最快地铁18号线开通，城区购物、南沙露营成为广州乃至大湾区市民的新时尚……

2021年7月19日，经国务院批准，广州市等地率先开展国际消费中心城市培育建设。一年来，广州着力提升国际知名度、消费繁荣度、商业活跃度、到达便利度、政策引领度，推动实现消费氛围营造与品牌打造有机结合、服务能级提升与产品质量优化并重、国际范与烟火气相得益彰的发展局面。

2021年，广州市社会消费品零售总额、外贸进出口总额双双突破1万亿元，围绕培育标志性品牌活动、软硬件配套设施、促消费新政策新举措等方面的14个案例做法被纳入商务部首批培育建设典型经验向全国推广。

广州以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，着力打造全球高端消费资源集聚地。今年上半年，广州高端商贸业新洽谈项目166个，签约项目44个，协议投资总额252.12亿元。首店、名店纷纷落户广州，侧面反映了国内外品牌企业对广州成熟的消费市场、高效的流通体系与优质的发展环境的信心与认可。

2021年以来，广州市围绕“提质”工程，着眼建设具有全球影响力的标志性商圈，不断探索培育消费新场景，促进文商旅体娱在消费领域深度融合。

在城市新中轴线上，天河路商圈中的正佳广场、太古汇销售额连续7年位列全国购物中心前15名。天环广场、天汇广场通过举办多场特色主题推广活动，为消费者带来更多的参与感和互动感。2021年两个商场的销售总额超过70亿元，年客流量达到4200万人次。

直播电商是广州的一张城市名片。作为全国十大服装专业市场之一，广州白马服装专业市场进行“触网”转型，探索集批发、零售、展览于一体的新商业模式。在今年“618”期间，白马服装专业市场在线上推出社群抢购、直播间拼货等形式多样的消费体验活动，吸引不少批发商下单。广州天河路商会会长、正佳集团副董事长谢萌表示：“过去的一年，可以看到广州商贸业提质增效较为显著，企业有了更好的发展环境、更加丰富的业态场景，市民的消费空间得到拓展，消费体验也更加舒适”。

产业是消费的基础，消费是生产的动力。广州注重发挥市场容量大、产业基础好、消费群体质量优、新兴消费增量多的优势，构建“消费+优势产业”联动发展体系，推动消费需求和产业供给互促共进。“消费+时尚定制”，建设集产、学、研、商、旅一体的智能家居制造产业集聚区；“消费+美妆日化”，建设“南方美谷”系列特色园区，形成1000亿元产业集群；“消费+汽车”，落实老旧汽车更新换代惠民补助1.58亿元、直接拉动销售额92亿元，推动南沙汽车口岸外贸作业量同比增长282%，成为全国平行进口汽车第二大口岸……

“广州有中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区，是全国全面深化服务贸易创新发展试点地区，近期国务院还印发了《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微认为，广州要充分利用好这些开放平台，为建设国际消费中心城市探索更多发展机遇，以更开放的环境吸引全球品牌、汇聚创新资源，打造全球创新高地。

（邢娅飞参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 13 版）

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