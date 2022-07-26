原标题：研究称云计算处于蓬勃发展的黄金时期

“2022可信云大会”近日在北京召开，会上，中国信息通信研究院发布《云计算白皮书(2022年)》。

中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚对此进行解读时表示，今年聚焦“新经济，上云用云新周期”。上云用云新周期是用云原生改造应用架构，以算力服务为资源调度手段，实现高效、安全、精益上云用云的全新阶段。

《云计算白皮书(2022年)》称，全球云计算市场增速反弹，我国云计算市场保持高速增长。在新经济的推动下，企业上云用云进入新发展周期，呈现出从资源上云到架构用云、从粗犷使用到精细治理、从功能优先到安全稳定兼顾的发展特点。

《云计算白皮书(2022年)》进一步指出，新周期下，云计算发展重点包括：云原生行业应用快速普及规模化、系统化建设需加强；云服务向算力服务演进，助力算力经济高质量发展；云上系统稳定性面临挑战，技管结合助力能力提升；云安全聚焦应用新技术理念，迎接上云用云新安全挑战；云计算重塑IT消费模型，云成本优化势在必行。

会上，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏发布“2022云计算十大关键词”，并解读云计算产业发展重要趋势。“十大关键词”分别是：云原生、分布式存储、专有云、云成本优化、云资源效益、云安全、精益软件、系统稳定性、算力服务、低碳云。

何宝宏表示，低碳发展成为云服务商关注焦点，碳排放核算需求逐步显现。“双碳”目标下，随着企业上云进程加速，云计算相关能耗呈逐年上升趋势，云计算自身节能减排不容忽视，其碳排放核算方法也引起了云服务商的关注。然而，国内外对云计算碳排放核算方法尚未有统一标准。在此背景下，中国信通院已牵头开展云计算碳排放核算方法研讨，初步建立了云计算碳排放核算模型。

他还表示，云计算作为数字技术发展和服务模式创新的集中体现，仍将在未来数年内处于蓬勃发展的黄金时期，并为数字经济发展提供强有力的基础支撑。(记者张素)

(责编：赵竹青、陈键)