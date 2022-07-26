黎云、张瑞杰、赵叶苹

7月24日下午，长征五号B运载火箭托举着问天实验舱从文昌航天发射场发射升空。问天实验舱大大提高了在轨航天员的安全性，可给航天员带来更加舒适的在轨生活体验。

“备份”多、可靠性强

在轨航天员更安全

问天实验舱是我国空间站的首个实验舱，其平台功能与天和核心舱互为备份，关键平台功能一致，也就是说，在天和核心舱“想休息”时候，问天实验舱也能顶上，“带你一起飞”。

问天实验舱的气闸舱与天和核心舱节点舱相互备份，包括航天员系统的舱外服支持设备之间也相互备份，更大程度上提高了航天员出舱活动的可靠性以及航天员的安全性。

空间大、保障多

航天员生活更舒适

问天实验舱舱体总长17.9米，直径4.2米，发射重量约23吨，是迄今为止我国最大最重的航天器。舱内设有3个睡眠区、1个卫生区。完成对接后，床位数增加到6个，中国空间站将更加温馨舒适。

同时，航天员中心在问天实验舱配备了丰富的乘员产品，包括太空厨房、充电类的设备等。问天实验舱上行以后，加上天和核心舱已经配备的一套太空厨房，在轨就有两套厨房设备，给航天员的生活带来很大的便利。另外，问天实验舱又上行了一套充电装置，与天和核心舱配套的一台充电装置一起，可为航天员的生活带来更多便利。

住新舱、增科学实验

在轨任务更饱满

进驻问天实验舱后，航天员要进行物资搬运、生活环境布置、科学实验准备、出舱活动准备等忙碌的工作。

根据空间站三舱空间科学任务功能规划分配，问天实验舱以生命科学和生物技术研究为主。问天实验舱装载了8个实验机柜，这次设置有生命生态实验柜、生物技术实验柜、低温存储柜、变重力科学实验柜等4个科学实验柜和1个科学手套箱，为后续预留了3个空置的科学实验柜。

神舟十四号航天员乘组将要陆续开展更多空间科学实验，在轨任务会更加饱满。

新华社海南文昌7月25日电

(责编：王震、陈键)