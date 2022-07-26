原标题：提升面向“一带一路”生态环境模拟与预测能力

近日，由生态环境部对外合作与交流中心(下称中心)举办的“一带一路”生态环境政策模拟与预测实验室(下称实验室)专家座谈会在京举行，“一带一路”生态环境政策模拟与预测实验室筹备正式启动。

座谈会上，中心代表介绍了“一带一路”生态环保大数据服务平台及实验室建设初步构想。云庐科技总经理化彬介绍了参与实验室筹备情况，参会企业代表分享了在绿色及智慧矿山管理、绿色数字化交通、低碳园区等领域的大数据解决方案及应用案例，并对实验室筹备重点领域以及“一带一路”视角下基于能源转型的需求分析和生态环境模拟与预测方向进行了深入讨论。

生态环境部对外合作与交流中心副主任李永红介绍，实验室将通过运用大数据、互联网、云计算、人工智能等信息化技术手段，提升面向“一带一路”生态环境模拟与预测能力。中心将与相关机构共同开发面向行业、基于数字孪生的环境管理实用工具，借助信息化手段，开展大数据分析和数据驱动的风险预警预测模型建设，为相关主管部门及中国企业提供更加综合的境外环境风险决策支持，为对外投资项目提供全面的生态环境咨询与态势感知服务。

丰台区科信局局长刘博涵说，实验室发展方向与绿色“一带一路”建设、生态文明理念等国家战略相契合，能够支撑我国绿色“一带一路”建设，有效提升我国参与全球环境治理能力和水平，丰台区政府欢迎实验室入驻丰台，以科技创新助力北京市和丰台区“四个中心”功能建设，落实五子联动。

刘博涵介绍，作为南中轴关键部位和拓展首都功能的重点地区，丰台区政府深入推进创新驱动发展，出台企业扶持政策，建设高新技术创新基地，现已拥有一批杰出高科技企业，希望这些企业能够积极参与实验室建设，为新时代首都发展和一带一路建设发展贡献丰台力量。

(责编：赵竹青、陈键)