原标题：环境好了，北京护城河里能划船吗？

“这回是北京划船上班第一人了”……昨天，网友“奇異学士”发在社交平台的一篇图文火了，因为限号而选择划皮划艇上班的行为，引起众多网友关注和讨论：护城河可以划船吗？安全能保证吗？东直门到安定门地铁只有两站为什么非要划船呢？

围绕网友关注的热点问题，本报记者采访了当事人以及相关部门和城市公共管理方面的专家。

当事人：一周前尝试“划船下班”，如果禁止肯定遵守

昨天下午，记者联系上发帖人——29岁的北京市民杨先生。杨先生是一名户外运动爱好者，2019年开始玩露营，“今年疫情期间一些露营地封闭，这让我想到，能不能玩玩轻量化的水上运动，比如皮划艇。”杨先生说，有了这个想法后，他上网查了很多河道管理方面的法律条文，“我了解到，首先是水源地和生态保护区肯定不能划，其他公共水域并没有明确写明不能进行水上活动。”

事实上，一周之前，杨先生就已经试过“划船下班”。“上下班路线一多半途经北护城河，周末去探过路。”杨先生的划行路线是在东直门至安定门之间，划行时间是一个小时。“我才开始玩一个月，划得比较慢，也不着急，主要是为了探索城市，目前也是摸索状态。”

至于安全问题，杨先生也格外关注，“这段河道在两个水闸之间，在汛期确实有风险，我在下水前进行了安全风险评估，还要看天气预报当天不会下大雨。划行途中看见有‘文明水上活动’的标语，也想提醒大家，任何水上活动都应该做好保护措施，穿好救生衣，就像开车需要系好安全带一样。”

杨先生告诉记者：“北京现在的河湖治理很好，也有越来越多的人喜欢亲水活动，希望管理部门给予大家安全指引，比如什么时间、什么河段是安全的。当然，如果真的有明文禁令，我也肯定会遵守。”

水务部门：护城河里划皮划艇存在巨大安全风险

这个夏天，北京水上运动很火。在社交平台“小红书”上，以“北京桨板”“北京皮划艇”为关键词的推文达到上万条。除了朝阳公园、温榆河、八一湖等划定的区域，还有一些玩家跟杨先生一样，开始探索护城河等其他河流。

记者查询相关法律法规发现，在北京如密云水库等实施封闭管理的饮用水水源地，是明确禁止进行游泳、垂钓、皮划艇等水上活动的。但对于非饮用水水源地的城市河湖属于开放水域，目前没有明令禁止相关行为。

近两年，随着城市河湖环境持续改善，越来越多的市民喜欢到河湖水域进行亲水活动。但汛期贸然进入河道，其实存在巨大的安全风险。

水务部门提示，北京包括护城河、昆玉河、永引渠、永定河等在内的许多河道都承担着行洪功能，目前北京已进入“七下八上”的主汛期，降雨频繁，河道经常涨水、泄水，水下地形深浅不一，常有淤泥、水草，水情复杂。而且上游降雨会在地面产生径流，携带大量地表污物进入河道，造成短时间内水质变差。因此，水务部门提醒市民，不要在河道内进行游泳、皮划艇等水上活动，避免安全事故发生。

一位多年从事救援工作的人员也表示，北京进入主汛期后，城市河道会经常出现放水、泄水，泄水时河道短时间内水流量巨大，一旦遭遇“滚水坝”，则更加危险。这位救援人员表示，所谓“滚水坝”，其实是一种设在河上的橡胶坝、拦水闸，主要作用是控制水位，一旦遭遇强降雨天气，河道内水位上涨，水流通过橡胶坝或是拦水闸后，由于存在落差，会与下游的水形成反作用力，产生类似于滚筒洗衣机一样的“翻滚”效果。

这种“滚水坝”水面看似平静，水下却有多股乱流、漩涡，人一旦陷入其中，会失去自控能力，很容易溺水。“就算是专业的救援人员携带专业的设备，要想在这种情况下自救都很困难。如果是一个人遭遇这种情况，即使穿着救生衣，也基本没有自救的可能。”这位救援人员说，“市民一定要有这个常识，只要下水就有风险，所以一定要选择对外开放的安全水域，尤其是皮划艇、桨板这种需要一定专业技能的运动，更要选择专门的水域进行。”

观点：公共空间管理应多“引导”少“禁止”

“从去年九十月份开始，我关注到北京亮马河改造后的人气越来越高，这也说明，公共空间改造得好，就会赢得民众赞誉，吸引大家开展各种活动。”从事城市规划设计工作20年、世界资源研究所中国可持续城市部门主任刘岱宗认为，在公共空间竖立一堆“禁止”牌并不可取，公共空间管理应体现温情，“我们鼓励容纳更多活动的公共空间。”

无论是划皮划艇、划桨板，还是现在同样很火的滑板都有一定危险性。刘岱宗建议，政府管理部门应该为市民提供安全游玩的活动场地。当然，“没有绝对安全的公共活动，就像不能因为道路事故就取消道路，不让市民出行。很高兴地看到，现在北京在一些商业街区、公园，已经规划了滑板场地。”

至于水上活动，刘岱宗建议，管理部门可以在河岸存放一些救援设备，比如浮漂、救生圈等，并请河道两岸的商家共同维持秩序，带动河岸经济发展。“无论是街道还是水系，都应该是开放包容的。管理的核心是解决问题，引导大家更安全地使用公共空间，而不是扼杀公共生活。”刘岱宗告诉记者，他在荷兰、柏林和伦敦，都看过设置在河流上的公共漂浮泳池，“可以引导大家安全地在河流上游泳。”

北京建筑大学城市经济与管理学院公共管理系副教授陈松川也坦言：“目前针对这种在城市河湖进行游泳、皮划艇的情况，相关城市管理部门虽然采取了设立警示牌、劝导等行为，但收效甚微。”城市河湖多为开放水域，空间广，只依靠某一部门管理存在客观困难。他建议，城市管理等相关部门应探索更加精细化的管理机制，利用好智慧城市建设形成的各种设施和手段，及时发现、反馈、劝阻存在危险的亲水活动。同时，“疏堵”结合，在保证安全的前提下，探索开放更多水域供市民开展亲水活动。

“随着近几年北京生态环境越来越好，市民游泳、嬉水的合理诉求也需要得到重视。希望相关部门能从服务市民的角度出发，真正把北京打造成为一座国际一流的和谐宜居城市。”陈松川说。

(责编：赵竹青、陈键)