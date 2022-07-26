文昌推动冯家湾一类生态红线区内养殖池塘、养殖场全部退出，并通过种植红树林等方式开展生态修复（2022年6月1日摄，无人机照片）。 新华社记者郭程摄

新华社合肥7月25日电（记者水金辰、姜刚、刘晓宇）才收完早稻不久，安徽省池州市青阳县杨田镇杨田村种粮大户潘发友并没有闲着。随着一株株禾苗在田间依次抛落，这几日，他完成了110余亩晚稻种植。

7月中旬，3台收割机在潘发友的300亩早稻田里来回作业。“今年水稻亩产超过900斤，比去年高了200多斤。”潘发友笑着告诉记者，还没等晾晒，一家公司就收走了新稻。“价格比去年每斤高出近1角钱。”

记者从安徽省农业农村厅种植业管理局了解到，安徽今年早稻种植面积达257万亩，较去年略增，从早稻长势来看，预计单产有所增加。

春争日，夏争时。7月14日，国家统计局公布数据显示，今年安徽夏粮总产量344.48亿斤，比上年增加4.5亿斤。季季接续、茬茬压紧。小麦已经归仓，眼下的江淮大地，农民仍忙碌在田间管理一线，积极抓好秋粮生产，为夺取秋粮丰收做准备。

早晨5点，铜陵市义安区顺安镇沈桥村种粮大户王小龙来到田间，将水泵放进河道，打开电机，涓涓河水注入稻田。

王小龙今年种植了约880亩水稻，比去年扩种了200亩。“目前水稻正处于分蘖期。田间水量充足与否，事关分蘖的数量，进而可能影响后期稻穗数和粮食产量。”王小龙说，今年梅雨期降水少，农田相对干旱，这两天铜陵开展人工增雨作业，缓解了灌溉缺水难题。抽完水，他紧接着与无人机“飞手”联系敲定施肥和打药的时间。

来自铜陵市农业农村局的数据显示，今年铜陵市夏播粮食面积86.14万亩，其中一季稻75.68万亩。截至目前，铜陵市夏管期间共施肥84.2万亩次、除草69万亩次、水稻主要病虫害防治达94.53万亩次。

突出抓好病虫害防控，也是安徽抓夏管保秋粮的“关键一招”。针对夏季病虫基数大、种类多、发展快的特点，安徽各地将持续加强监测预警，做好草地贪夜蛾、水稻“两迁”害虫等重大病虫害的防控防治，提高统防统治和绿色防控覆盖面，确保秋粮病虫害损失率控制在5%以内。

新华社海口7月25日电（记者周慧敏、罗江）海南省文昌市冯家湾畔，新厂房陆续落成投产，光网、路网、电网、气网、水网“五网”设施建设如火如荼。一座现代化的渔业产业园初具雏形，这里正是文昌探索生态养殖、推动渔业转型升级的生动写照。

曾经的冯家湾，密布的鱼塘像一块块伤疤，海岸带遍布一条条取水管道，养殖废水直排大海……水产养殖粗放扩张带来了一系列环境问题。2017年，中央第四环境保护督察组在海南督察时指出，“文昌、琼海两市交界的冯家湾海域海水养殖最为集中，部分区域沙滩已淤泥化”。

青山绿水、碧海蓝天是海南最强的优势和最大的本钱，落实环保督察整改，推进渔业转型升级迫在眉睫。

2018年文昌市发布了《文昌市养殖水域滩涂规划》，划定养殖区、限养区和禁养区。文昌推动冯家湾一类生态红线区内养殖池塘、养殖场全部退出，并通过种植红树林等方式开展生态修复。

清退只是第一步。30多年来，冯家湾一直是全国有名的海水鱼苗繁育及水产养殖基地，也是当地农民赖以生存的“饭碗”。如何科学推进整改工作，在保护环境前提下保障百姓生计，是当地政府面临的考验。

通过多部门实地调研和广泛征求意见，文昌提出通过置换土地使用权的方式，利用沙港崀地区近7000亩的国有土地建设冯家湾现代化渔业产业园，安排退出养殖户入园发展，探求群众增收和生态保护共赢。

园区内，一栋栋水产养殖示范厂房拔地而起，刷新了人们的认知：原来鱼虾螺也可以“上楼”，创新的多层养殖模式不仅稳定、可靠，而且让同等面积的土地提高产出60%以上，养殖效益可呈倍数放大。

曾广能是首批入驻园区的养殖户之一，目前已经尝到了现代化工厂养殖的甜头。今年4月到5月，曾广能陆续销售蓝瓜子斑鱼苗4.5万尾、老鼠斑鱼苗21.9万尾，销售收入145.5万元。

“比起传统养殖模式，这里温度恒定、光照可控、空间利用率高，培育高端品种鱼苗很有优势。”曾广能说，原来在海边的大棚式养殖，辛辛苦苦赚的钱可能因为一场台风就全赔了。园区里硬件条件好，养殖风险大大降低，产量也上去了。

园区建设如火如荼，企业和科研机构也慕名而来。截至目前，园区已引进广东海大集团股份有限公司、渤海水产股份有限公司、中国水产科学研究院东海水产研究所等20家企业和科研机构。

渤海水产育种（海南）有限公司计划在园区内建设96亩水产育种基地，总投资1.5亿元。“园区内养殖环境、条件变得可控，从试验养殖情况看，虾苗成活率和品质较以往传统养殖模式显著提升。”渤海水产育种（海南）有限公司行政主管胡中杰说，项目完全建成后，南美对虾种虾年产量可达20万对，预计年产值达2.28亿元。

园区管委会综合办公室负责人刘文龙介绍说，为破解水产养殖与生态保护之间的矛盾，冯家湾产业园规划建设了深海取水工程和完善的给排水系统，即从深海集中取水、统一供水，最大限度地减少对海岸生态的破坏，同时有效提升水质。园区内产生的养殖尾水、加工废水、生活污水等，经过现代化工艺处理达标后进行排放，不会对海水造成污染。

刘文龙表示，向着“产业化、工厂化、规模化、标准化、生态化”目标，冯家湾产业园将努力辐射和带动海南渔业转型升级。

(责编：王震、陈键)