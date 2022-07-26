原标题：观摩“问天”升空，“航天少年公益行”播撒航天梦想

中国航天科技国际交流中心副主任周岫彬与主持人曹颖共同为中国航天少年研学营授旗

7月24日14时22分，搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭，在我国文昌航天发射场准时点火发射，约495秒后，问天实验舱与火箭成功分离并进入预定轨道，发射取得圆满成功。海南文昌发射场迎来了一批衣着醒目的客人，他们是参加“2022航天少年·中国空间站问天实验舱发射观摩研学”的180名营员及家长。

为致敬祖国航天事业，弘扬航天文化，播撒航天梦想，中国航天科技国际交流中心组织了“航天少年研学营”。在开营仪式上，中国航天科技国际交流中心副主任、中国航天科技教育联盟秘书长周岫彬，知名主持人、演员、航天少年科普教育活动推广大使曹颖，为160多名来自航天系统与航天爱好者组成的“航天少年研学营”授旗。周岫彬主任还为航天少年进行了“扬帆起航，逐梦九天”的主题讲座，为营员们介绍了中国载人航天工程的发展历程、此次问天实验舱的任务情况，他语言轻松幽默，吸引了航天少年们求知的目光。

小朋友们还直接现场电话连线了航天员刘伯明。刘伯明重点介绍了航天员在太空的衣食住行，并现场为航天少年们朗诵了他的太空诗作，勉励同学们早日成才，热爱科学，热爱航天，争做未来储备航天员！

此外，航天少年们还进行了火箭工程实践、北斗卫星导航应用学习、小航天员海岛救援模拟训练、太空育种体验及青少年科普卫星挑战赛等活动，“研”与“学”系统设计，航天硬核科技感十足。由中国航天科技国际交流中心策划组织的“航天少年”研学活动已成功运营12年，并荣获中华全国总工会“爱心托管班”称号。（图文：陈亚兰）

(责编：董童、李源)