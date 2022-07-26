人民网北京7月26日电 （记者栗翘楚）记者日前从海关总署获悉，今年上半年，全国海关共截获检疫性有害生物173种，3.1万种次；境外预检淘汰不合格动物4.2万头，淘汰率21.16%。首次从进境种苗中截获光滑拟毛刺线虫、波斯茎线虫。

海关组织实施国门生物安全监测计划，在口岸对144种动物疫病和701种有害生物实施监测。开展“国门绿盾2022”行动，严格入境检疫，强化潜在风险分析和防控，严厉打击非法引进外来物种行为，上半年从旅客携带、寄递等渠道截获活体动植物2925批次，包括大黑弓背蚁、爪哇短胸天牛、芡欧鼠尾草等多种外来物种。

针对高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟发生国家和地区的动植物及其产品发布禁令公告15份，退回、销毁不合格农产品721批，涉及34个国家（地区），有效防范了疯牛病、非洲马瘟、高致病性禽流感、松材线虫、红火蚁、地中海实蝇、小麦矮腥黑穗病菌、番茄褐色皱果病毒、玉米褪绿斑驳病毒等重大动植物疫情疫病和外来入侵物种通过口岸传入，保护了我国农林牧渔业生产安全、生态安全和人民身体健康。

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