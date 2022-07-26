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24亿元中央预算内投资下达 推动地方节能减碳能力建设

2022年07月26日09:59 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为推动地方加强节能减碳能力建设，近日，国家发展改革委下达污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年第二批中央预算内投资24亿元，支持各地重点领域和行业节能减碳改造、低碳零碳负碳、节能低碳技术创新示范、资源再生减碳等项目建设。

国家发展改革委表示，本批投资计划坚持“一钱多用”，在充分兼顾地区间平衡基础上，积极服务和支持重大区域发展战略建设，重点向京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角、黄河流域等重点区域倾斜。

下一步，国家发展改革委将加强投资计划执行情况调度和监督管理，指导和督促有关地区加快推进项目建设，尽早形成实物工作量，有效发挥中央预算内投资效益，为扩大有效投资、推动绿色低碳发展提供有力支撑。

(责编：申佳平、吕骞)

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