人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工信部：我国人工智能核心产业规模超四千亿元 企业数量超三千家

2022年07月26日10:06 | 来源：人民网
小字号

2022年7月26日，工业和信息化部举行“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会。图片来源：工业和信息化部

人民网北京7月26日电 （记者申佳平）今日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部科技司副司长任爱光表示，在各方的共同努力下，我国人工智能与实体经济融合取得积极进展。据测算，我国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家。

任爱光介绍，我国传统行业转型升级不断加速，培育成长出一批传统行业+AI的典型企业，推广应用一批智能化升级的典型案例，导出形成AI与实体经济融合的新模式、新方法。智能制造领域，智能技术的应用极大提升了产品检测效率和设备利用效率。智慧医疗领域，智能技术有效减轻医护人员工作压力，提高医疗装备的诊断准确性与服务便捷性，目前，国内已获批40余张AI影像医疗器械三类证。

同时智能产业实力持续提升。据测算，我国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家。智能芯片、开源框架等关键核心技术取得重要突破，智能芯片、终端、机器人等标志性产品的创新能力持续增强。

此外，新型基础设施布局逐步完善，通过以建带用、以用促建，截至6月底，已建成5G基站170万个，培育大型工业互联网平台150家、连接工业设备超过7800万台（套）。全国建成多个算力中心、数据中心等公共服务平台，行业数据集建设数量与质量不断提升。

任爱光表示，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。工业和信息化部高度重视人工智能产业创新发展，以促进人工智能与实体经济深度融合为主线，重点开展了3方面工作。

一是推进技术创新攻关，以人工智能创新任务揭榜挂帅为抓手，发现和培育优秀企业，竞争产出一批优秀产品，联合国家药监局开展人工智能医疗器械专题揭榜工作，调动行业资源和积极性，构建研发-产业-应用“快车道”。组建智能传感器、智能网联汽车等国家制造业创新中心，加强共性技术研发与产业化。鼓励高校、企业组成联合体开展协同创新。

二是促进赋能应用落地，批复建设8个国家人工智能创新应用先导区建设，部省协同打造人工智能创新发展高地。加强产业技术基础公共服务平台建设，不断提升产业服务能力。积极挖掘并开放一批应用场景，以用促研推动智能技术产品落地应用与迭代。组织开展AI精准赋能中小企业活动，编制《人工智能赋能中小企业技术产品供需目录》，促进智能化转型。

三是打造融通产业生态，建设一批5G基站、工业互联网平台、算力中心等信息基础设施，支持建设并开放行业数据集，夯实产业发展基础。引导鼓励国内开发框架开源开放，推动建立软硬一体、上下游联动的产业生态体系。强化标准引领，加强人工智能标准体系建设，组织编制《国家智能制造标准体系建设指南》，发布30项智能制造国家标准。

(责编：申佳平、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
税务专业服务展台亮相第二届消博会
　　人民网北京7月26日电 （记者车柯蒙）7月25日，2022年中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）在海南省海口市海南国际会展中心开幕。本届消博会以“共享开放机遇  共创美好生活”为主题，为期6天。…
国铁集团：上半年全国铁路投产新线2043.5公里
　　人民网北京7月26日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，2022年上半年，全国铁路投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里。郑渝高铁襄阳至万州段、济郑高铁濮阳至郑州段、黄冈至黄梅高铁、和田至若羌铁路、北京丰台站等项目依法安全高质量开通，川藏铁路、滇藏铁路丽江至香格里拉段、重庆至昆明高铁等在建工程有序推进，积极发挥建设投资拉动作用，为稳住经济大盘多作贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部