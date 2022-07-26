2022年7月26日，工业和信息化部举行“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会。图片来源：工业和信息化部

人民网北京7月26日电 （记者申佳平）今日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部科技司副司长任爱光表示，在各方的共同努力下，我国人工智能与实体经济融合取得积极进展。据测算，我国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家。

任爱光介绍，我国传统行业转型升级不断加速，培育成长出一批传统行业+AI的典型企业，推广应用一批智能化升级的典型案例，导出形成AI与实体经济融合的新模式、新方法。智能制造领域，智能技术的应用极大提升了产品检测效率和设备利用效率。智慧医疗领域，智能技术有效减轻医护人员工作压力，提高医疗装备的诊断准确性与服务便捷性，目前，国内已获批40余张AI影像医疗器械三类证。

同时智能产业实力持续提升。据测算，我国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家。智能芯片、开源框架等关键核心技术取得重要突破，智能芯片、终端、机器人等标志性产品的创新能力持续增强。

此外，新型基础设施布局逐步完善，通过以建带用、以用促建，截至6月底，已建成5G基站170万个，培育大型工业互联网平台150家、连接工业设备超过7800万台（套）。全国建成多个算力中心、数据中心等公共服务平台，行业数据集建设数量与质量不断提升。

任爱光表示，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。工业和信息化部高度重视人工智能产业创新发展，以促进人工智能与实体经济深度融合为主线，重点开展了3方面工作。

一是推进技术创新攻关，以人工智能创新任务揭榜挂帅为抓手，发现和培育优秀企业，竞争产出一批优秀产品，联合国家药监局开展人工智能医疗器械专题揭榜工作，调动行业资源和积极性，构建研发-产业-应用“快车道”。组建智能传感器、智能网联汽车等国家制造业创新中心，加强共性技术研发与产业化。鼓励高校、企业组成联合体开展协同创新。

二是促进赋能应用落地，批复建设8个国家人工智能创新应用先导区建设，部省协同打造人工智能创新发展高地。加强产业技术基础公共服务平台建设，不断提升产业服务能力。积极挖掘并开放一批应用场景，以用促研推动智能技术产品落地应用与迭代。组织开展AI精准赋能中小企业活动，编制《人工智能赋能中小企业技术产品供需目录》，促进智能化转型。

三是打造融通产业生态，建设一批5G基站、工业互联网平台、算力中心等信息基础设施，支持建设并开放行业数据集，夯实产业发展基础。引导鼓励国内开发框架开源开放，推动建立软硬一体、上下游联动的产业生态体系。强化标准引领，加强人工智能标准体系建设，组织编制《国家智能制造标准体系建设指南》，发布30项智能制造国家标准。

(责编：申佳平、吕骞)