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税务专业服务展台亮相第二届消博会

2022年07月26日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （记者车柯蒙）7月25日，2022年中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）在海南省海口市海南国际会展中心开幕。本届消博会以“共享开放机遇  共创美好生活”为主题，为期6天。

在本届消博会上，国家税务总局海南省税务局在主会场设立了税务专业服务展台，为现场展商和消费者提供税费咨询、发票代开等现场服务。

记者了解到，税费服务展台位于消博会主会场登陆厅内，毗邻主服务台，方便展商和消费者办理涉税业务。据悉，此次消博会，海南省税务局将办税服务厅、12366热线、驻场咨询面对面解答等职能打包精缩，搬上展台，在消博会现场搭起税务微厅和微工作室，全力保障国内外参展人员的税费服务需求，同时现场宣传海南自由贸易港税收优惠政策，展现海南税务开放便捷服务形象。

海口市税务局干部周颖表示：“我们针对经发局、参展企业入住酒店等承办中国国际消费品博览会期间激增的用票需求，已经开放绿色通道急速审批，保证消博会期间的发票供应。接下来，会根据现场实际情况，随时为企业提供更加精准的政策解读、更加便利的税收服务。”

据了解，为全力服务消博会，海南税务从省局各业务处室、外语专班、12366咨询热线和海口市局各个政策部门抽调业务骨干，组成海南税务消博会服务团队，同时为国内外参展商和消费者提供中英文双语税费服务。

海南省税务局有关负责人表示，税务部门将凝心聚力、全力以赴，运用税收大数据进行智能分析，推进针对性政策宣传辅导，持续优化完善服务举措，为消博会提供高质量的税务保障服务，为消博会的成功举办贡献税务力量。

(责编：杨曦、吕骞)

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